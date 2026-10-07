Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Fonların tasfiyesinde ana para esas alınacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fonların tasfiye sürecinde sisteme giren ana paranın ve karşılık geldiği değerin esas alınacağını söyledi. Yılmaz, “Olağanüstü tasfiyede ana paraya yoğunlaşan bir yöntemimiz var. Belli büyüklüklerden bahsediyoruz ama aslolan sisteme giren paranın büyüklüğüdür” ifadelerini kullandı.

TBMM Genel Kurulunda Fon Koordinasyon Kurulu’nun çalışmalarına ilişkin bilgi veren Yılmaz, milletvekillerinin tasfiye süreci, kurul toplantısının katılımcıları ve üst düzey kamu görevlilerinin çeşitli kurullarda görev almasına yönelik sorularını yanıtladı.

İadeler fon kaynakları ve geri kazanılan varlıklardan karşılanacak

Fonların tasfiyesinde milletin kaynağının kullanılmayacağını vurgulayan Yılmaz, sürecin fonların kendi kaynakları ile haksız kazançlardan geri alınan tutarlar üzerinden yürütüleceğini belirtti. Hukuksuz işlemler nedeniyle el konulan varlıkların ve gayrimenkullerin de değerlendirileceğini açıklayan Yılmaz, bu yolla yatırım sahiplerine haklarının “olabildiğince” iade edileceğini ifade etti.

Kayıpların değerlendirilmesinde manipülasyonla yükseltilen değerler ile sisteme giren para arasında ayrım yapılması gerektiğine işaret eden Yılmaz, “Manipüle edilmiş bir şekilde çok yüksek rakamlara çıkarılmış değerler gerçek kaybı bana göre yansıtmamaktadır. Aslolan o ana para ve onun karşılık geldiği değerdir. Bu konuda da elimizden gelen tüm gayreti sarf ediyoruz” diye konuştu.

“Kanuni düzenleme varsa grubumuzla çalışmak durumundayız”

Fon Koordinasyon Kurulu toplantısına AK Parti yönetimi ve Meclis grubundan isimlerin katılmasına yönelik eleştirileri de yanıtlayan Yılmaz, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile AK Parti Genel Başkanvekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş’ı kendisinin davet ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde hükümetin bütçe dışında doğrudan kanun teklifi sunma yetkisinin bulunmadığını belirten Yılmaz, kanuni düzenleme çalışmalarının parti grubuyla birlikte yürütülmesi gerektiğini ifade etti. Yılmaz, “Dolayısıyla bir kanun teklif edilecekse bunu grubumuzla çalışmak durumundayız. Bir kanuni düzenleme tartışması varsa parti grubumuzla birlikte bu çalışmayı yapmak durumundayız. Bu kapsamda da ilgili arkadaşlarımızı davet ediyoruz” dedi.

Kamu görevlilerinin kurul üyeliklerine ilişkin çerçeve tartışılabilir

Üst düzey kamu görevlilerinin çeşitli kurullarda görev almasına yönelik eleştirilere ilişkin ise Yılmaz, konunun hukuki bir sorundan ziyade sakıncaları olabilecek bir durum olarak gündeme geldiğini belirtti. Sistemi iyileştirecek adımlar kapsamında bu konunun da geleceğe dönük tartışılması gerektiğini söyleyen Yılmaz, değerlendirmesinin herhangi bir kamu görevlisini suçlama amacı taşımadığını vurguladı. Devlet Denetleme Kurulu Başkanı’na güvendiklerini ve denetimleri kurul başkanının değil, müfettişlerin yaptığını ifade eden Yılmaz, “Ama geleceğe dönük olarak bu konularda nasıl bir çerçeve oluşturulmalı, bunun da ben üzerinde düşünülmeye değer bir konu olduğunu ifade etmek istiyorum” diye konuştu.