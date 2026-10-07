KPSS-2026/2 tercihleri ne zaman başlayacak? İşte ÖSYM'nin geçtiği merkezi atama başvuru tarihi...

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Merkezi atama ile yine on binler kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirilecek. KPSS'ye giren ve güzel sonuç alan adaylar KPSS-2026/2 tercihleri için bekleyişte... Peki, KPSS-2026/2 tercihleri ne zaman başlayacak?

KPSS-2026/2 tercihleri ne zaman başlayacak?

KPSS-2026/2: Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme tercihleri 17-24 Aralık tarihleri arasında alınacak. Tercih kılavuzu da 17 Aralık'ta duyurulacak.

Tercih işlemleri, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle bireysel olarak yapılacak.