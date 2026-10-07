KPSS-2026/2 tercihleri ne zaman başlayacak? İşte ÖSYM'nin geçtiği merkezi atama başvuru tarihi...
Bazı kurum ve kuruluşların kadro ve pozisyonlarına 2. yerleştirme yapılacak. ÖSYM üzerinden alınacak tercihlerin tarihi adaylar tarafından merak ediliyor. Özellikle KPSS Lisans sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte "KPSS-2026/2 tercihleri ne zaman başlayacak" sorusu geliyor.
Merkezi atama ile yine on binler kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirilecek. KPSS'ye giren ve güzel sonuç alan adaylar KPSS-2026/2 tercihleri için bekleyişte... Peki, KPSS-2026/2 tercihleri ne zaman başlayacak?
KPSS-2026/2 tercihleri ne zaman başlayacak?
KPSS-2026/2: Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme tercihleri 17-24 Aralık tarihleri arasında alınacak. Tercih kılavuzu da 17 Aralık'ta duyurulacak.
Tercih işlemleri, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle bireysel olarak yapılacak.