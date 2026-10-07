Fed tutanakları (FOMC) ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Milyonlar Fed tutanaklarını bekliyor. Fed'in yol haritasını belirleyen tutanaklar için heyecan katlanırken "Fed tutanakları (FOMC) ne zaman, saat kaçta açıklanacak" sorusu tırmanıyor.
Fed üyelerinin faiz indirimi veya faiz artırımı konusunda ne düşündüğü, enflasyon konusunda ne kadar endişeli oldukları gibi birçok önemli başlık Fed tutanaklarında yer alacak. Özellikle yatırımcılar tutanaklara odaklanırken "Fed tutanakları (FOMC) ne zaman, saat kaçta açıklanacak" sorusu yoğun şekilde geliyor.
Fed tutanakları (FOMC) ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
ABD Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Toplantı Tutanakları bu akşam saat 21.00'de açıklanacak.
Tutanaklarda özellikle şu konular öne çıkar:
Faiz indirimi veya artırımı konusunda üyelerin görüşleri
ABD'de enflasyona ilişkin değerlendirmeler
İşgücü piyasası ve ekonomik büyüme hakkındaki beklentiler
Gelecek toplantılarda faiz politikasının hangi yönde ilerleyebileceğine ilişkin ipuçları
Fed üyeleri arasında görüş ayrılığı olup olmadığı