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Fed üyelerinin faiz indirimi veya faiz artırımı konusunda ne düşündüğü, enflasyon konusunda ne kadar endişeli oldukları gibi birçok önemli başlık Fed tutanaklarında yer alacak. Özellikle yatırımcılar tutanaklara odaklanırken "Fed tutanakları (FOMC) ne zaman, saat kaçta açıklanacak" sorusu yoğun şekilde geliyor.

Fed tutanakları (FOMC) ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

ABD Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Toplantı Tutanakları bu akşam saat 21.00'de açıklanacak.

Tutanaklarda özellikle şu konular öne çıkar:

Faiz indirimi veya artırımı konusunda üyelerin görüşleri

ABD'de enflasyona ilişkin değerlendirmeler

İşgücü piyasası ve ekonomik büyüme hakkındaki beklentiler

Gelecek toplantılarda faiz politikasının hangi yönde ilerleyebileceğine ilişkin ipuçları

Fed üyeleri arasında görüş ayrılığı olup olmadığı