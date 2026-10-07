Erdoğan'dan fon yatırımcılarına güvence: Süratle üstesinden geleceğiz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde AK Parti Milletvekilleri ile Yasama Yılı Açılış Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

-Çerçeve yasa için gösterilen uzlaşı ruhunun yeni yasama yılında da canlı tutulmasına büyük önem veriyoruz.

-İzmir bugün bir başka, çok coşkulu. Toplantımıza teşrif eden tüm kardeşlerime yeni yasama yılının heyecanını bizlerle paylaştıkları için teşekkür ediyor, kendilerine hoş geldiniz diyorum.

-Gazi Meclisimiz tatile, siyasi tarihimizde görülmemiş bir mutabakat örneği sergileyerek girmişti. Çerçeve yasaya verilen 467 kabul oyunun temsil ettiği uzlaşı ruhunun yeni yasama yılında da canlı tutulmasına büyük önem veriyoruz. Umarız mutabakat içinde rekabet teklifimiz karşılık bulur ve Türk siyaseti yeni yasama yılında yeni bir siyaset tarzının mümkün olduğunu gösterir.

Devlet Bahçeli'nin hizmette rekabet çağrısı

-Dün Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin siyasi partilere yaptığı "hizmette rekabet, istiklalde vahdet, istikbalde gayret" çağrısını, bizi onore eden açıklamalarıyla birlikte bu bakımdan son derece anlamlı buluyorum. Yeni yasama yılında muhalefetten daha sorumlu bir üslup görmek istiyorum. En azından bu konudaki umudumu muhafaza ediyorum.

Enflasyonda kat etmemiz gereken ciddi bir mesafe var

-Maalesef bölgemizdeki çatışmalar sebebiyle tırmanan petrol fiyatlarının olumsuz etkisini en fazla hissettiğimiz alanlardan biri enflasyondur. Merkez Bankamızın hesaplamalarına göre savaşın enflasyona yıllık etkisi 7 puan bandında. İstikrarsızlığın ve artan akaryakıt fiyatlarının makroekonomik göstergeler açısından tüm dünyayı zorladığı bir gerçektir.

-Bu parametreler ışığında eylülde aylık bazda tüketici fiyatları yüzde 1,84, üretici fiyatları yüzde 2,07 artış göstermiştir. Yıllık enflasyon ise yüzde 29,73'e gerilemiş, böylece son 5 senedir ilk defa yüzde 30'un altına inmiştir. Hizmet enflasyonu mal 2020'den kira enflasyonu ise Ekim 2022'den bu yana en düşük seviyesine gerilemiştir. Piyasa, milletimizi zorlayan kira, eğitim ve gıda fiyatları enflasyonundaki ateşin düşmeye başlamasından memnuniyet duyuyoruz.

-Elbette enflasyonda hedeflediğimiz veya arzu ettiğimiz yerde değiliz. Daha önümüzde kat etmemiz gereken ciddi bir mesafe var. Cirayeti ve disiplinli duruşumuzdan ödün vermeden kalan bu yolu alacak hedeflerimize ulaşacağız.

Fon piyasasındaki gelişmeler

-Reel ekonomiyle ilgili süreçleri yakından takip ederken fon piyasasının belli bölümünde ortaya çıkan soruna da vaziyet ediyoruz. Büyük bir kararlılık içinde gerekli adımları peyderpey atıyoruz. Şimdi bu meselenin en başta bir hukuki yönü var.

Sorunun üstesinden süratle gelinecek

-Meselenin yatırımcılar boyutunu da aynı şekilde titizlikle takip ediyoruz. Vatandaşlarımızı birikimlerini bir an evvel ödenmesi için gerekli idari ve yasal süreçleri işletiyoruz. Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığıyla kurulan fon koordinasyon kurulumuzun birinci gündemi meselenin çözülmesini sağlamak. Kurulumuz yoğun bir şekilde çalışacak, sermaye piyasalarımıza haksız gölge düşüren bu sorunun üstesinden süratle gelecektir. Kendilerine talimatımız bu yöndedir.

-Devlet Denetleme Kurulumuz da bu meseleye tüm boyutlarıyla inceliyor. Orada da en küçük bir ihmale, hukuk ve hukuk dışılığa göz yummayacağız. Her ne kadar birileri bu meseleden dolayı Türkiye ekonomisinin krize girmesini dört gözle bekliyor olsa da Allah'ın izniyle tam tersi olacak.

Finans piyasamız yoluna güçlenerek devam edecek

-Bu sürecin sonunda Türk sermaye piyasaları safralarından kurtulacak, küçük yatırımcının birikiminden beslenen açgözlü parazitlerden arınacak. Çok daha sağlam, çok daha sağlıklı bir bünyeye kavuşan finans piyasamız inşallah yoluna güçlenerek devam edecektir. Türkiye ekonomisini yıpratmaya çalışan felaket tüccarları kaybedecek. Ülkemiz ve milletimiz katbekat fazlasını kazanacaktır. Türkiye'ye yatırım ve sermaye girişi daha da hızlanacaktır. Bundan en ufak bir şüphe duymuyoruz. Milletimiz de şüphe etmesin.

-Tabii bu konunun bir de idari ve siyasi boyutu var. Bağımsız yargı kendi işini yapıyor. Orada süreç ilerliyor. Ekonominin aktörleri kendi sorumluluk alanlarında gerekli adımları atıyor. Vicdan, etik ve inanç boyutu kişinin zaten kendisiyle ilgili. Meselenin siyasi yönü bizim için vicdandan ahlaktan ve inançtan asla ayrı değildir. Biz bu partiyi kurarken yola çıkarken çok temel bir ilkeyi hareketimizin esası olan bir ilkeyi en önemli düsturumuz yaptık. Siyasetin tek limanı ahlaktır, dedik. 24 yıl boyunca yozlaşmayı, çözülmeyi, çürümeyi partimize yaklaştırmadık, yanaştırmadık.

-Herkesin bir planı bir senaryosu varsa emin olunuz ki bizim de bir hareket planımız bizim de bir takvimimiz var. Sabır ve kararlılıkla bu planı adım adım hamle hamle hayata geçireceğiz. İdari ve siyasi olarak gerekeni yapacağımızdan kimse kuşku duymasın. Bir kez daha ifade ediyorum meseleyi büyük bir dikkat ve hassasiyetle takip ediyoruz.

-Bugün aramıza katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a AK Parti ailesine hoş geldin sefalar getirdin diyorum Ege'nin incisi İzmir'i ve İzmir'li kardeşlerimize hizmet mücadelesinde tüm imkanlarımızla kendisine destek olacağımızı vurgulamak istiyorum. İzmir'in gönül belediyeciliği ile tanışması hayırlı uğurlu olsun diyorum.