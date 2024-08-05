Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.
Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.
Toplantıda, Hamas lideri İsmail Haniye'nin Suikasta uğraması, Ortadoğu'da artan gerilim, ekonomi ve Instagram'a getirilen erişim engelinin ana gündem maddeleri olması bekleniyor.
Enflasyon ile mücadele görüşülecek
Ekonomik gelişmeler, kayıt dışı ile mücadele kapsamında atılan adımlar, artan denetimler ve enflasyon ile mücadele toplantının diğer başlıkları olacak.