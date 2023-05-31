Cumhurbaşkanlığı Kabinesi son kez toplanıyor

Habertürk'ün haberine göre toplantıda 14 ve 28 Mayıs'ta yapılan seçimler değerlendirilecek. Toplantının ardından Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

28. dönem için yapılan milletvekili seçimlerinde; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy haricindeki tüm bakanlar milletvekili seçilmişti.

Yeni bakanlar ne zaman belli olacak?

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinin kesin sonuçlarını açıklamasını takip eden 3'üncü gün Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te yemin edecek. YSK'nın kesin sonucu yarın açıklaması beklenirken, Erdoğan 3 Haziran Cumartesi günü Meclis ederek göreve başlayacak. Erdoğan daha sonra ise yeni kabinesini açıklayacak.

Karar Resmi Gazete'de yayınlanacak.