Cumhuriyet kararlılık, gurur, irade ve temsilin nişanesidir

Takip Et

Fatma Şahin / Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı

Cumhuriyetimizin 100 yılı kararlılığın, gururun, iradenin, temsilin bir nişanesidir. Bu yüzyıl bize gösteriyor ki canları uğruna bu vatanı müdafaa etmek için Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde mücadele vermiş tüm şehitlerimizin, tüm ecdadımızın, gazilerimizin emanetine kararlılıkla sahip çıkabildik. Ardımızda bıraktığımız 100 yıl, önümüzde yükselen 100 yıl için bizi daha büyük bir inanç, azim ve kararlılıkla ilerlemeye sevk ediyor. Zulümle, haksızlıkla milletlerin topraklarına gözünü dikmiş hainlere, zalimlere bundan 100 yıl önce verdiğimiz cevap bugün dünyada halen en büyük emsaldir.

Tüm hainlikleri bertaraf ettik

Günümüze kadar yaşadığımız girişimleri, kalkışmaları, terör saldırılarını, ekonomimize yönelik hain planları, çocuklarımızı gençlerimizi hedef alan art niyetlerin tek tek her birini bertaraf ederek 100’üncü yılımıza ulaştık. O kadar güçlü giriyoruz ki ikinci yüzyılımıza ekonomimiz her geçen gün güçleniyor. Sanayimiz her geçen gün güçleniyor, tarımda, sporda, ticarette, sanatta, sosyal bilimlerde, fen bilimlerinde hızla ilerliyoruz. Bu arada yaşadığımız doğal afetlerden ise bir arada durarak daha güçlü çıkıyoruz.

Zorlu sınavlardan birlik ve beraberlikle çıktık

1923'ten 2023'e büyük devlet geleneğinin, büyük millet iradesinin izlerini taşıyan pek çok zorlu süreçten geçtik. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında büyük eserlerle Türkiye Yüzyılı'na damga vurduk. Türkiye Cumhuriyeti ilk yüzyılında küresel düzeyde büyük bir aktör haline geldi. Yüzyılda iç ve dış tüm tehditlere göğüs germiş ülkemiz bu yüzyılın sonunda artık uluslararası arenada da söz sahibi ve öndedir. Biz yüzyılı el ele hep beraber ardımızda bıraktık. Bizi bu kadar zor durumlarda güçlü çıkaran da birlik ve beraberliğimiz oldu. Tarihimize dönüp baktığımızda gördüğümüz sayısız zorluğa rağmen bugüne ulaşmış, bugününü kutlayan bu millet, bir sonraki yüzyıla daha şimdiden hazırdır. Diliyorum ki al bayrağımız her daim gönderde yükselecek, marşlarımız alnımız dik okunacak, her başarımızla göğsümüz biraz daha kabaracak ve her gün biraz daha ileri gideceğiz.

Köklerimizin derinliği bizi her zaman korudu

İstiklalimiz ve istikbalimiz için 100 yılın deneyiminin yanı sıra bu topraklarda bugüne kadar var olmuş sayısız medeniyetin de izlerini de taşıyarak, bugüne güvenle ulaştık. Bu yüzyılın birikim ve deneyimini korumak için yapamayacağımız fedakârlık, üstesinden gelemeyeceğimiz zorluk olmadığını biliyoruz. Her biri diğerinin varisi ve temsilcisi devletler silsilemizin son halkası Cumhuriyetimizin dayandığı köklerin derinliğini ve sağlamlığı ile Cumhuriyetimizin kuruluşunun üzerinden geçen 100 yılda milletçe aynı hissiyatı yaşadık. Milletçe aynı azim ile Türkiye Yüzyılı vizyonu etrafında kenetlendik. Cumhuriyetimizin mayasını teşkil eden milli iradenin üstünlüğü ilkesine hep birlikte bağlı kalarak Türkiyemizi büyütmeye, yüceltmeye devam edeceğiz. Bir devri altın harflerle yazarak ardımızda bırakıyor ve yepyeni bir yüzyıla girerken isteklerimizi daha iyi biliyor, milletimizin kararlılığını daha net görüyor ve beraberliğimize daha çok güveniyoruz.

En büyük temennimiz barış

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi, “Yurtta sulh, cihanda sulh” ilkesinin ilelebet devam etmesi, bu topraklarda ve ilerimizde ne kadar savaş yankısı varsa son bulması, barış içinde cumhuriyetimizin asırlara varması ikinci yüzyılda en büyük temennimizdir. Bu vesileyle bir kez daha Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal’le birlikte İstiklal Harbimizi zaferle taçlandıran kahramanlarımızı, ecdadımızı, tüm şehit ve gazilerimizi, Büyük Millet Meclisi’nin vatanperver üyelerini rahmetle yâd ediyorum.”