“Daha iyi bir dünya için” emek verenlere ödül

DÜNYA Gazetesi’nin ülke çapında toplumsal fayda bilincinin yaygınlaşmasına katkı sağlamayı ve toplumsal faydayı tabana yaymayı hedeflediği Toplumsal Fayda Ödülleri, üçüncü yılında da yoğun ilgiyle karşılaştı. tarafından gerçek bir soruna çözüm üretmek, özgünlük, sürdürülebilirlik ve ölçülebilirlik kriterlerine bağlı kalarak titizlikle incelenen 200 proje alanlarının önde gelen isimlerinden oluşan jüri tarafından titizlikle değerlendirildi. CVK Park Bosphorus otelde 27 Kasım Perşembe günü düzenlenen ödül töreninde 8 ana ve çeşitli alt kategorilerde ödül verilirken 3 sivil toplum kuruluşuna jüri özel ödülü ve bir kuruma da büyük ödül takdim edildi.

Bankacılıktan sigortacılığa, perakendeden giyime, enerjiden ulaşıma kadar birçok farklı özel sektör kurumlarının yanında, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının büyük bir ilgiyle takip ettiği Toplumsal Fayda Ödülleri; bu yıl İstanbul’un yanında Adana, Bursa, Gaziantep, İzmir, Kars, Kocaeli, Tekirdağ gibi birçok ile ve Kıbrıs’a gitti.

Toplumsal Fayda Ödülleri’nin 3’üncü yılında büyük ödülün sahibi Hayalet Ağlar projesi ile CarrefourSA oldu. Bu yıl Başkanlığını Beykoz Üniversitesi Rektörü ve DÜNYA Gazetesi yazarı Prof. Dr. Burak Küntay’ın yaptığı, iş dünyası temsilcileri, STK yöneticileri, akademisyenler, sosyal girişimciler, toplumsal fikir önderleri ve medya mensuplarının yer aldığı, alanında öncü 19 ismin jüri üyesi olduğu Toplumsal Fayda Ödülleri’nde 3 kuruma da jüri özel ödülü verildi. Sivil toplum kuru luşlarının toplumsal faydaya sağladığı katkıyı onurlandırmak adına verilen bu 3 ödülü de Buldan Eğitim ve Dayanışma Vakfı, Hasan Faydasıçok Eğitim Vakfı ve Nisan’da Adana’da Turizm Kültür Sanat Vakfı kazandı. DÜNYA Gazetesi’nin ilk kez 2023 yılında hayata geçirdiği Toplumsal Fayda Ödülleri, Türk medya tarihinde sosyal sorumluluk konusunda bir gazete tarafından gerçekleştirilen ilk ödül programı olma özelliğini taşıyor.

Sponsorlar

ANA SPONSOR – TRENDYOL

CO-SPONSOR – CVK PARK BOSPHORUS, İDO, MEGA YALITIM ÇÖZÜMLERİ, TURKCELL, TÜRK TELEKOM

DESTEK SPONSORU –ALTERNATİFBANK, TÜRKİYE SİGORTA, YAPI KREDİ BANKASI

Büyük ödül Carrefoursa’nın

Büyük Ödül’ün sahibi Hayalet Ağlar projesi ile CarrefourSA oldu. Ödülü Dünya Holding CEO’su Alişan Şengül, sosyal sorumluluk danışmanı Arzu Çekirge Paksoy, CarrefourSA Pazarlama ve Kurumsal İletişim Grup Müdürü Melis Karatay Ebin ve Marka ve Kurumsal İletişim Müdürü Sibel Yılmaz’a takdim etti.

JÜRİ ÖZEL ÖDÜLLERİ

Buldan Vakfı

Maddi imkânları sınırlı üniversiteli kızların eğitim yolculuklarını destekleyen Buldan Eğitim ve Dayanışma Vakfı’nın Kızımız Okuyacak projesi adına ödülü Buldan Vakfı Başkanı Meryem Salman, BÜ Öğretim Üyesi, UNITAR Direktörü Prof. Dr. Çisil Sohodol’dan aldı.

Hasan Faydasıçok Vakfı

Mühendislik okuyan genç kadınların fırsat eşitliği temelinde güçlenmeleri için çalışan Hasan Faydasıçok Eğitim Vakfı’nın Sedefteki İnciler projesine verilen ödülü, Vakıf Başkanı Selcen Faydasıçok ve Gamze İnci Koyuncu jüri üyesi Fügen Toksü’den aldı.

Nisan’da Adana’da

Adana Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı ile Nisan’da Adana’da Vakfı jüri özel ödülünün sahibi olurken SEDEFED Başkanı Emine Erdem proje koordinatörü Prof. Dr. Canan Madran’a ve Karadeniz Holding KİD Özlem Yalçın’a ödülünü verdi.

KADIN - SuperFresh

Tarım iş gücünde aktif çalışan, sosyal güvenceden yoksun kadın çiftçilere fırsat eşitliği sağlamak, tarımı kadın gücüyle büyütmek amacıyla hayata geçirilen Tarımın Kadın Yıldızları projesi ile SuperFresh adına Pazarlama Direktörü Dilek Yılmaz ve Pazarlama Müdürü Çağla Tuna ödüllerini PLASFED Başkanı Ömer Karadeniz’den aldı.

KÜLTÜR SANAT - İş Sanat

CVK Park Bosphorus Genel Müdürü Kurtuluş Gültekin, kuruluşunun 100.yılında ziyarete açtığı Resim Heykel Müzesi’yle sanat eserlerinin ülkemizin dört bir köşesinde erişilebilirliğini sağlayan Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi Müdürü Ayşe Canan Atlığ ve Müze Uzmanı Ece Şıranur’a ödüllerini takdim etti.

SAĞLIK - Takeda Türkiye

Nadirler Sergisi ile Takeda Türkiye Kurumsal İletişim Müdürü Ezgi Karayılan ödülünü Stratejik İletişim Danışmanı, Girişimci, Sivil Toplum Gönüllüsü Fügen Toksü’den aldı.

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI - Anne Çocuk Eğitim Vakfı

Sağlıklı Beslen Sevgiyle Büyü projesi ile Kurumsal İş Birlikleri ve Savunu Direktörü Hasan Deniz ve İletişim Koordinatörü Cansen Önder, ödüllerini Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çisil Sohodol’dan aldı.

SPOR - Çolakoğlu Metalurji

Çolakoğlu Metalurji Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurumsal İletişim Müdürü Seda Yıldırım’a ödülünü Yapı Kredi Portföy Genel Müdürü Müge Peker verdi.

AFET YÖNETİMİ - Hayat Holding

Hayat İyi Yaşam Merkezi projesi ile Hayat Holding Global Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Direktörü Çağlayan Kent, Kurumsal İletişim Yöneticisi Ufuk Şahin ve uzman Tarık Çetin, ödüllerini Dünya Holding CEO’su Alişan Şengül’den aldı.

ÇEVRE - Türkiye İş Bankası

Denizlerin Ormanları: Mercanlar projesi ile Türkiye İş Bankası kazandığı ödülü Dünya Holding CEO’su Alişan Şengül, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Müdürü Simge Boymul ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Müdür Yardımcısı Ceren Aybek’e takdim etti.

ÇOCUK - OPET

Tertemiz Yarınlar Okullardan Başlar projesi ile OPET ödülünü alırken ödülü Trendyol Sürdürülebilirlik ve Sosyal Etki Müdürü Tülin Kara verdi. OPET projesiyle çocuklardan başlayarak tüm topluma hijyen bilinci kazandırmayı hedefliyor.

DEPREM FARKINDALIĞI - VISA / Habitat Derneği / UNDP

7-14 yaş arası çocuklara oyun temelli öğrenme yöntemiyle deprem, yangın ve sel gibi afetlere karşı bilinç ve hazırlık kazandırmayı hedefleyen Afet Oyunları projesine ödülü DÜNYA Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Ece Ceyhun verdi.

DÖNÜŞÜM VE ATIK YÖNETİMİ - Akbank

İleri dönüşümle deprem bölgesindeki okulların ihtiyaçlarını karşılayan Dönüşümde Gelecek Var projesi ile Akbank ödülün sahibi oldu. Akbank Marka ve İletişim Ekibine ödülünü Sosyal Sorumluluk Danışmanı ve Köşe yazarı Arzu Çekirge Paksoy verdi.

EĞİTİM - Bayer Türkiye

Köyde Meraklı Sınıflar projesi ile BAYER Türkiye İletişim İş Ortağı ve Sosyal Sorumluluk Projeleri Lideri Elif Ateş, Kurumsal İletişim Partneri Burak Kaya ve Koda İletişim Birimi Koordinatörü Menekşe Canatan’a ödüllerini DÜNYA Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Ece Ceyhun verdi.

ENGELLİ - Alternatif Bank

Politik Psikoloji Merkezi kurucusu – Akademisyen Prof. Dr. Deniz Ülke Kaynak, Engelsiz Bankacılık projesi ile Alternatif Bank Marka İletişim, Sürdürülebilirlik ve Müşteri Deneyimi Müdürü Hande Yağcı ve İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Bike Tarakçı’ya ödüllerini takdim etti.

FIRSAT EŞİTLİĞİ - Yapı Kredi

Kale Grubu CEO’su Zeynep Bodur Okyay, deprem bölgesinde hayata geçirilerek Türkiye’ye yayılması planlanan Yarınlara Kartopu projesi ile ödül kazanan Yapı Kredi İletişim ekibine ödülünü verdi.

FİNANSAL OKURYAZARLIK - Yapı Kredi Portföy

Kendine Yatırım Yapan Kadınlar projesi ile Yapı Kredi Portföy adına Yapı Kredi Portföy Genel Müdürü Müge Peker’e ödülünü Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi, CIFAL İstanbul, UNITAR Direktörü Prof. Dr. Çisil Sohodol verdi.

GENÇ Hatay Sörf Merkezi - LC Waikiki

Stratejik İletişim Danışmanı, Girişimci ve Sivil Toplum Gönüllüsü Fügen Toksü, Hatay Sörf Merkezi’ne destek projesi ile LC Waikiki Kurumsal İletişim Yöneticisi Enes Güray ve Hatay Sörf Merkezi kurucu ortaklarından Cemal Akar’a ödülünü takdim etti.

GİRİŞİMCİLİK - ÜNLÜ & Co

Kadın Teknoloji Girişimcileri Akademisi projesi ile ÜNLÜ & Co iletişim ekibine ödülünü SEDEFED Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem verdi. Proje, kadınların teknoloji girişimciliğinde karşılaştığı fırsat eşitsizliği ile mücadele ediyor.

İKLİM KRİZİ - Anadolu Sigorta

Ormanın Gözleri projesi ile Anadolu Sigorta adına ödülü Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Müdürlüğü Yöneticisi Burak Deligöz ve Lobi PR Koordinatörü Onur Ambarcı ödüllerini, İş Bankası Kurumsal İletişim Yöneticisi Müge Nevşehirli Veziroğlu’ndan aldı.

TARIM - Eti Gıda

Toprağımız Hazinemiz projesi ile ETİ Kurumsal İletişim Müdürü Ebru Türker ve ekibi, WWF Türkiye İletişim Müdürü Gül Türün ödüllerini Alternatifbank İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bike Tarakçı’dan aldılar.

YAŞLILAR - Turkcell

Dijital Bahar projesi ile TURKCELL Kurumsal Sosyal Sorumluluk Müdürü Fulden Albayrak, ödülünü DÜNYA Gazetesi Ankara Temsilcisi Ferit Parlak’ın elinden aldı.

YEREL DEĞERLER VE TURİZM - IC Holding

Zirvenin Şefleri projesi ile IC Holding Kurumsal İletişim ve Sosyal Etki Direktörü Aslı Ünlü ve ekibi, İbrahim Çeçen Vakfı Ağrı Temsilcisi Güven Karakaya’ya ödüllerini İDO Kurumsal İletişim ve Pazarlama Müdürü Sencan Taşçı verdi.

ÇEŞİTLİLİK, EŞİTLİK, KAPSAYICILIK - Türk Traktör

Teknoloji ve inovasyon alanlarında toplumsal cinsiyet eşitliğini güçlendirmeyi amaçlayan Filizlerin Mucizeleri Teknoloji ve İnovasyon programı ile Türk Traktör’e ödülünü DÜNYA Gazetesi Yazarı Jülide Yiğittürk Gürdamar takdim etti.

KURUMSAL GÖNÜLLÜLÜK - FLO Grup

Adımlarımız İyiliğe projesi ile FLO GroupKurumsal İletişim, Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk Direktörü Ceren Özay Uz ve ekibi ödüllerini Turkcell Kurumsal Sosyal Sorumluluk Müdürü Fulden Albayrak’tan aldı.

SOSYAL GİRİŞİMLER- Bilim Virüsü

Gençlere ve çocuklara bilimsel düşünce kazandırmayı hedefleyen, yenilikçi bir öğrenme girişimi olan Bilim Virüsü Kurucusu Şule Yücebıyık, ödülünü Türkiye Sigorta Kurumsal İletişim Müdürü Fatih Özer’den aldı.

İŞBİRLİKLERİ - Türkiye Down Sendromu Derneği

Toplumun tüm kesimlerini Down sendromu konusunda bilinçlendirmek, kapsayıcı bir farkındalık hareketi yaratmak amacıyla, ünlü isimleri de kendi sosyal medya hesaplarından bilgilendirici videolar paylaşarak farkındalık zincirine katan 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü Farkındayım Yanındayım projesi ile Türkiye Down Sendromu Derneği ödül aldı. Ödülü Türk Amerikan İş Adamları Derneği Başkanı Süleyman Ecevit Şanlı, Türkiye Down Sendromu Derneği Kurumsal İletişim Müdürü Tülin Altan ve Kayra Ekmen’e takdim etti.

SOSYAL MEDYA KAMPANYALARI -TEB

“Seyretmek güzel. Peki ya seyirci kaldıklarımız?” sorusuyla sürdürülebilirlik konusunda bireyleri pasif ‘izleyici’ tutumundan, aktif ‘katılımcıya” dönüştürmeyi amaçlayan Seyirci Kalma projesi ile Türk Ekonomi Bankası adına ödülü Türk Ekonomi Bankası Kurumsal İletişim Direktörü Mustafa Baysal’a ödülünü DÜNYA Gazetesi Reklam Grup Başkanı Sait Ravanoğlu verdi.

ULUSLARARASI PROJELER - Kıbrıs Girişimci Kadınlar Kalkınma Kooperatifi

Kadın girişimciler ile kooperatiflerin güçlenmesini sağlayarak kadınların üretim kapasitelerinin geliştirilmesini, sağlayan İstasyon projesi ile Kıbrıs Girişimci Kadınlar Kalkınma Kooperatifi adına ödülü KKTC Girişimci Kadınlar Kalkınma Kooperatifi Asbaşkanı Yeşim Çıraklı Direl ve Yönetim Kurulu Üyesi Özge Özbekoğlu, jüri üyelerimizden Arzu Çekirge Paksoy verdi.

SOSYAL GİRİŞİMCİ KURUM İŞ BİRLİĞİ - CCN Yatırım Holding

Üniversite öğrencilerini girişimciliğe teşvik ederek yerel kalkınmaya katkı sağlayacak sürdürülebilir iş fikirleri geliştirmelerini hedefleyen, yenilikçi bir öğrenme ve uygulama modeli olan WeShape Girişimcilik Programı ile CCN Yatırım Holding adına ödülü Kurumsal İletişim ve Pazarlama Müdürü Giray Gamze Göğer, Mega Yalıtım Çözümleri Genel Müdürü Selçuk Vanlı’nın elinden aldı.

YEREL ÇALIŞMALAR - Çayeli Bakır İşletmeleri

Arıcılığı Geliştirme Projesi ile Çayeli Bakır İşletmeleri Genel Müdürü Murat Güreşci, ödülünü DÜNYA Gazetesi Genel Haber Koordinatörü Recep Erçin’den aldı.

YEREL YÖNETİMLER - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

Sürdürülebilir iş birlikleri geliştirme amacıyla hayata geçirilen İstasyon Gaziantep projesi ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi adına Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Filiz Evran ödülünü ARPR Kurucu Ortağı Serap Gökçebay’dan aldı.

YERELDE İSTİHDAM - SOCAR Türkiye

Girişimde Kadın Enerjisi projesi ile SOCAR Türkiye İletişim Grup Direktörü Özlem Kaya ve Pazarlama İletişimi Müdürü Sabiha Uluğ ödülünü jüri üyelerimizden Prof. Dr. Çisil Sohodol’dan aldı.

SÜRDÜRÜLEBİLİR FAYDA SAĞLAYAN EKİP - CarrefourSA

Sürdürülebilir balıkçılığı desteklemek ve mavi ekonomiyi güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen Hayalet Ağlar projesi ile CarrefourSA’ya ödülü Prof. Dr. Çisil Sohodol verdi. Ödülü Pazarlama ve Kurumsal İletişim Grup Müdürü Melis Karatay Ebin, Marka ve Kurumsal İletişim Müdürü Sibel Yılmaz, Marka Yöneticisi Merve Durantaş aldı.

SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ BİRLİKLERİ - Esas Sosyal

Genç İstihdamında Fırsat Eşitliği projesi ile Esas Sosyal adına ödülü Esas Sosyal Direktörü Özlem Akgün Eşmeler ve eki bi ödülü aldı. Ödülü jüri üyelerimizden SEDEFED Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem takdim etti.

BM KALKINMA AMAÇLARI - KOTON

Suya Saygı Koleksiyonu projesi ile Ko ton adına ödülü Medya Ve Kurumsal İletişim Grup Müdürü Suna Sarıkurt, ödülü Stratejik İletişim Danışmanı, Gi rişimci, Sivil Toplum Gönüllüsü Fügen Toksü’nün elinden aldı.