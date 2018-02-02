Darbe girişimi davasında 21 sanık hakkında karar
FETÖ'nün darbe girişiminde Etimesgut Hava Alay Komutanlığı'ndaki eylemlerle ilgili 14 sanık ağırlaştırılmış, 7 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Özel Hava Alay Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 27 sanık hakkında açılan davada karar çıktı.
Sanıklardan 14'üne ağırlaştırılmış müebbet hapis, 7'sine ise müebbet hapis cezası veren mahkeme heyeti, ayrıca 11 sanığı "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki mahkeme salonunda görülen karar duruşmasına, sanıklar, avukatları ve yakınları katıldı.
Savcılık mütalaasında hakkında beraat talep edilen 5 tutuksuz sanığın, el konulan dijital materyal incelemeleri sürdüğü gerekçesiyle dosyaları ayrıldı.
Sanıkların yargılanmalarına devam edilecek.