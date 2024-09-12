Darbedilen ve cinsel istismara uğrayan Sıla bebek entübe edildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Tekirdağ'da şiddet ve istismara uğrayan 2 yaşındaki bebeğin entübe durumda bulunduğunu, kardeşinin devlet korumasına alındığını bildirdi. Bakanlık ilk açıklamasında bebeğin yaşamını yitirdiğini duyurdu ancak birkaç dakika sonra yeni bir düzeltme açıklaması yapıldı.

Olayın emniyet birimlerine intikal etmesiyle il müdürlüğü ekiplerinin ivedilikle harekete geçtiği kaydedilerek, olayla ilgili şüphelilerin emniyet birimlerince gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Entübe durumunda bulunan bebeğin kardeşi devlet koruması altına alınarak psikososyal destek çalışmaları başlatılmıştır. Bakanlık olarak dava sürecine müdahil olarak suçluların en ağır cezayı almasının yakın takipçisi olacağız" ifadesine yer verildi.

Ne olmuştu?

2 yaşındaki Sıla Y. bebeğe yönelik şiddet ve cinsel istismar olayıyla ilgili olarak anne B.Y. ile yaşları 13 ve 14 olan 2 komşu çocuğu tutuklanmıştı. Olayda, anne B.Y.’nin dini nikahlı eşi ve komşu çocuklardan birinin babası olmak üzere 2 kişi daha tutuklanmıştı. 2 kişinin daha tutuklanması ile toplam olayda tutuklu sayısı 5’e çıktı.