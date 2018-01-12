DASK’a 212.5 milyon euro destek

12 Ocak 2018

ANKARA(DÜNYA)-Bakanlar Kurulu, Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından üstlenilen zorunlu deprem sigortası riskleri için devlet tarafından hasar fazlası reasürans desteği sağlanmasını kararlaştırdı.

Karar kapsamında 1 Kasım 2017-31 Ekim 2018 dönemi reasürans ve koruma programı dikkate alınarak, 875 milyon euro üzerindeki hasar fazlası reasürans dilimlerinde, her bir dilimden yüzde 10 pay alacak şekilde DASK’a 212.5 milyon euro hasar fazlası reasürans desteği sağlanacak.

Reasürans korumasına karşılık DASK, 3 milyon 698 bin 750 euro primi 28 Şubat 2018’e kadar Hazine’ye ödeyecek.