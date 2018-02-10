Davutoğlu'ndan Afrin açıklaması

10 Şubat 2018

Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Samsun Valisi Osman Kaymak'ı ziyareti sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nın haklılığının tartışılamayacağına işaret eden Davutoğlu, Türkiye için son 35-40 yıldır büyük tehlike teşkil eden PKK ve onun uzantısı YPG unsurlarının oluşturduğu riskin göz ardı edilemeyeceğini vurguladı.

DEAŞ, PKK ya da YPG gibi yapılarda olduğu gibi tehdit oluşturacak şekilde sınır bölgesine yerleşmeye kalkarlarsa TSK'nin gerekli tedbirleri alacağına dikkati çeken Davutoğlu, Türkiye'nin sınır güvenliği konusunda bütün siyasi partilerin, grupların ve kişilerin birleşmesi gerektiğini aktardı.

Davutoğlu, "Allah Mehmetçiklerimize, silahlı kuvvetlerimize ve güvenlik güçlerimize yardım eylesin. İç tartışmalar ile Türkiye'nin güvenlik gerekleri arasında ayrım yapmak zorundayız. Türkiye'nin sınır güvenliği konusunda bütün siyasi partilerin, grupların ve kişilerin tek bir noktada birleşmesi lazım. O da Türkiye'nin haklı kaygıları ve bu kaygılar neticesinde attığı adımlardır." ifadelerini kullandı.

"TSK hedeflerine ulaşacaktır"

Daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ile AK Parti Samsun İl Başkanlığını ziyaret eden Davutoğlu, partililerle sohbet etti.

Davutoğlu, AK Parti İl Başkanlığını ziyareti sırasında, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de devam eden operasyonlar sırasında ATAK tipi bir helikopterin kırıma uğramasıyla ilgili şunları söyledi:

"Bugün çok acı bir haber yüreğimizi yaktı. Helikopterin düşmesi olayında şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Cumhurbaşkanımızın da vurguladığı gibi, bu mücadele sürerken bu tür engeller çıkarmak isteyenler olabilir ama kararlılıkla bu mücadele sürecektir. Türkiye'nin sınır boylarında teröristlerden tümüyle temizlenmesi, bölgemizin geleceğini kim tehdit ederse hak ettiği cevabı alması için yürütülen mücadelede eminim TSK hedeflerine ulaşacaktır."

Kaynak: AA