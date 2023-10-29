DEİK Başkanı Nail Olpak: Cumhuriyetimizin gelecek yüzyılında iş dünyasına büyük görev düşüyor

Nail Olpak/DEİK Başkanı

Cumhuriyetimizin 100’üncü yaşını büyük bir gurur ve coşkuyla kutlarken, çok daha güçlü şekilde yeni bir döneme adım atıyoruz. Geçtiğimiz yüz yıla baktığımızda önemli alt yapı, üst yapı ve sosyal hizmet yatırımlarının tamamlanması, gelişmiş ve çeşitlenmiş bir sanayi yapısının kurulması ve küresel ticaretten aldığımız payın yüzde 1’in üzerine çıkarılması gibi başarıları yakalamamız, ülkemizin gelişmesi ve kalkınması adına son derece önemli eşiklerdi.

Yeni dünya düzeninde etkin rol oynayacak güce sahibiz

Bugün, gelişmiş sanayisi ile 250 milyar dolar ihracat seviyesini aşan, küresel ticarette öne çıkan 5 bin ürünün 4 binden fazlasını üretebilen ve 200’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren, dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alan ve yeni dünya düzeninde etkin rol oynayacak yüksek potansiyele sahip güçlü bir Türkiye’den söz ediyoruz. Ne mutlu ki; 100 yıllık köklü cumhuriyet tarihimizin değerli kazanımları ile ekonomik açıdan büyümeye, gelişmeye ve üretmeye devam ederken, artık önümüzde daha büyük hedefler ve değişen küresel ticaret ortamının sunduğu yeni fırsatlar var.

İçinde bulunduğumuz değişen yeni dünya düzeninde ise bir yanda sıcak savaşlara üzüntüyle tanıklık ederken, bir tarafta da yeni küresel ticaret dinamikleri, iş birlikleri, ticaret yolları, yeni enerji koridorları, yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm ve toplumsal dönüşüm gibi önemli değişimlerin şekillendirdiği bir küresel ticaret ve ekonomi ortamını yaşıyoruz. Bütün bu yeni denklemlerin ve değişen parametrelerin ışığında, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Türk iş dünyası temsilcileri olarak geleceğe umutla bakıyor ve önümüzdeki yüzyılın gerçek anlamıyla Türkiye yüzyılı olacağına yürekten inanıyoruz. Biliyoruz ki, bugün risk veya tehdit olarak görülen gelişmeler, önümüzdeki dönemde ülkemizin hedeflerine ulaşması için istifade edeceği yeni fırsatlar olarak karşımıza çıkacak.

Biz de DEİK olarak, dünyanın dört bir yanında yürüttüğümüz ticari diplomasi faaliyetlerimiz ile ülkemizin bu fırsatlardan en iyi şekilde yararlanarak, yüksek teknolojili ve yüksek katma değerli ürünler üretmesine, dijital ekonomiye geçmesine ve yeşil dönüşümü tamamlayarak lojistik, yeni ticaret yolları, yeni enerji koridorları gibi pek çok stratejik başlıkta Türkiye’mizin daha fazla söz sahibi olması için azimle çalışıyoruz. Çünkü cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına adım atarken, iş dünyamıza ve özel sektörümüze de büyük görev düşüyor. Bu doğrultuda, tüm dünyaya yayılmış 152 İş Konseyimiz ile yürüttüğümüz ticari diplomasi faaliyetlerimiz kapsamında, küresel ticaretin kalbinin attığı her coğrafyada, ülkemize dış ekonomik ilişkilerde değer katmak için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz.

Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı kutlu olsun.