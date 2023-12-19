DEM Parti, aday göstereceği bazı ilçeleri açıkladı

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, yerel seçimlerin kendileri için "sadece bir belediye seçimi değil, çok daha fazlası olduğunu" ifade etti.

"Sonuçları itibarıyla önemli siyasi etkiler yaratabileceğini" düşündükleri bir yerel seçime hazırlandıklarını belirten Doğan, Türkiye'nin her yerinde aday çıkarma tartışmalarına dair iki gün süren kapsamlı değerlendirmeler yaptıklarını bildirdi.

DEM Parti hangi ilçelerde aday çıkaracak?

Partisinin dünkü MYK toplantısında Türkiye'nin batısında ilk etapta aday gösterecekleri bazı yerleri belirlediklerini kaydeden Doğan, şöyle devam etti:

"Adana'nın Ceyhan, Seyhan ve Yüreğir ilçeleri, Antalya'nın Kepez ilçesi, Mersin'in Akdeniz, Toroslar ve Tarsus ilçeleri, İstanbul'da Esenyurt, Sancaktepe, Adalar ve Sultanbeyli, Aydın'da Didim, Efeler, Germencik ve Söke, Konya'da Cihanbeyli ve Kulu, Kocaeli'de Dilovası, İzmir'de Torbalı, Bayraklı ve Menemen, Manisa'da Gölmarmara, Turgutlu ve Yunusemre, Çanakkale Gökçeada, Tekirdağ Çorlu ve Çerkezköy.

Bunlar, ilgili komisyonlarımızın Türkiye'nin batısında ilk etapta aday göstereceğimiz yerler olarak belirlediği yerlerdir. Bu konuya dair kurullarımızda çalışmalar sürüyor. Aşama aşama bunlar netleştikçe sizlerle paylaşacağız. Tabii ki adaylar ve aday belirlemeye dair görüşmeler, bu konuda yaptığımız istişareler de devam ediyor olacak. Buna ilişkin gelişmeleri de bilgiler netleştikçe paylaşacağız."

Doğan, aday adayı başvurularını da tüm Türkiye'de 25 Aralık'a kadar uzattıklarını bildirdi.