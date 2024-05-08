DEM Parti bürosuna silahlı saldırıda gözaltı

Birecik Meydan Mahallesi'nde bulunan DEM Parti İlçe Başkanlığına gece 03.00 sularında silahlı saldırı düzenlendi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Ekipler yaptıkları incelemede, parti binasına 14 merminin isabet ettiğini belirlerken olayda ölen veya yaralanan olmadığı tespit edildi.



Şanlıurfa Valiliği'nin konu ile ilgili açıklamasında, 1 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, “Birecik ilçemizde 08.05.2024 tarihinde meydana gelen Birecik DEM Parti ilçe binasına kurşun isabet etmesi olayının faili olarak tespit edilen H.B. isimli kişi yakalanmıştır” denildi.