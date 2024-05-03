DEM Parti'den Anayasa mesajı: 'Üzerimize düşen görev ve sorumlulukları yerine getireceğiz'

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, bugün öğle saatlerinde Ankara'da CHP Genel Merkezi'ne gitti. Hatimoğulları ve Bakırhan'ı CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer kapıda karşıladı.

Yaklaşık 2 saat süren görüşmenin ardından CHP Genel Başkanı Özel ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları kameraların karşısına geçti.

Özel, yerel seçim sonuçları, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un CHP ve DEM'e yaptığı ziyaretler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi ve gündeme ilişkin diğer konularla ilgili fikir alışverişinde bulunduklarını söyleyerek, ziyaretlerinden dolayı Bakırhan ve Hatimoğulları'na teşekkür etti.

'DEM Parti sorumluluğunu yerine getirecek'

Bakırhan da CHP'nin yerel seçimlerdeki başarılarından dolayı Özel'i tebrik ettiklerini, Türkiye ve bölgedeki gelişmeler üzerine konuştuklarını ifade etti.

Gelecek günlerde muhalefet partileri olarak daha fazla bir araya geleceklerini bildiren Bakırhan "(Yeni anayasa) Bir samimiyet, normalleşme ve yol temizliğine ihtiyaç var. Böyle bir durumda DEM Parti olarak üzerimize düşen bütün görev ve sorumlulukları yerine getireceğiz." diye konuştu.

Hatimoğulları ise DEM Parti heyetini kabul eden Özel'e teşekkür ederek, şunları söyledi: "Siyasetin ayrıştırmadığı, kutuplaştırmadığı, tam tersi toplumsal sorunlar çerçevesinde işçilerin, emekçilerin, yoksulların, kadınların yaşadığımız ekolojik sorunların, can yakıcı olan deprem gibi bir süreci atlatmışken bizler bütün bu sorunların siyasetler arasında güçlü bir koordinasyonla konuşulabileceği, tartışılabileceği ve çözümler üretilebileceğinin tohumlarının ekilmesi gerektiğini düşünüyoruz."

'Bizlerin bayrakla ve sembollerle hiçbir sorunu yok'

Özel, bazı DEM Parti belediyelerinde İstiklal Marşı ve bayrağa yönelik iddialar üzerine sorulan soruya, "Olaylar yaşandığında diyalog halindeydik. Birincisi bir Atatürk'e ve Sayın Erdoğan'a saygısızca ifadenin DEM Parti Eş Başkanları tarafından sarf edildiği noktasındaki yanlış iletişim kendileri tarafından düzeltildi. Ardından kolluk güçlerinin yapmış olduğu soruşturma ve kovuşturma aşamasında da netleşti. DEM Parti'nin seçilmiş başkanları değildi onu söyleyenler. İkinci husus da bayrak konusu. O konuda ben her iki Sayın Eş Başkanın yapmış olduğu açıklamaları DEM'in kurumsal tavrı olarak görüyoruz." yanıtını verdi.

Aynı soruyu cevaplayan Tülay Hatimoğulları ise "Bu konuda her iki eş başkan ve yerelde belediyelerimiz açıklamalarını yaptı. Bizlerin bayrakla, sembollerle hiçbir biçimde hiçbir sorunu yok. Yansıtılan haberler asla doğru değildir. Bunu kayyum atamak için bir zemin hazırlama olarak okuyoruz. Bir yönlendirme, dezenformasyon olarak okuyoruz. Dem Parti olarak bayrakla, sembollerle asla hiçbir sorunumuz yoktur." dedi.