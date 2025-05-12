DEM Parti’den PKK’nın fesih kararı hakkında ilk açıklama

DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı öncesinde PKK’nin fesih kararı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Bakırhan, "Kongre Türkiye’ye hayırlı olsun. Artık demokratik Türkiye’yi inşa etmemek için herhangi bir gerekçe kalmadı. Umarım bu süreci barışla taçlandırırız" ifadelerini kullandı.