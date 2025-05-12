DEM Parti’den PKK’nın fesih kararı hakkında ilk açıklama
DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin MYK toplantısı öncesinde PKK’nin fesih kararını değerlendirdi. Bakırhan, “Kongre Türkiye’ye hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Bakırhan, fesih kararının demokratikleşme sürecine olumlu katkı sunmasını umduklarını belirtti.
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DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı öncesinde PKK’nin fesih kararı hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Bakırhan, "Kongre Türkiye’ye hayırlı olsun. Artık demokratik Türkiye’yi inşa etmemek için herhangi bir gerekçe kalmadı. Umarım bu süreci barışla taçlandırırız" ifadelerini kullandı.