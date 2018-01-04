Demirtaş HDP Eş Başkanlığı'nı bırakıyor
Tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş 11 Şubat'ta yapılacak kongrede aday olmayacak.
Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 4 Kasım 2016 tarihinden beri tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş partisinin 11 Şubat'ta yapılacak 3'üncü Olağan Kongresinde aday olmayacağını parti yönetimine bildirdi.
Demirtaş'ın cezaevinden avukatları aracılığıyla HDP'nin 11 Şubat'ta yapılacak Olağan Kongresi'nde neden aday olmak istemediği ile ilgili görüşlerini mektupla parti yönetimine gönderdiği ve mektubun bugün Diyarbakır'da HDP'nin diğer Eş Genel Başkan Serpil Kemalbay tarafından basın toplantısı ile kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.
Kaynak: DHA