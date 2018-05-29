Demirtaş'ın tahliyesi için AYM'ye başvuru
HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın avukatları tahliyesi için AYM'ye başvurdu.
HDP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın tahliyesine ilişkin talebin tutuklu yargılandığı mahkemede reddedilmesi üzerine avukatları bugün Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu.
Geçen hafta avukatları Demirtaş'ın tahliyesine ilişkin mahkemeye başvurmuş, mahkeme tahliyenin reddine karar verirken, buna ilişkin gerekçeli kararında Demirtaş'ın üzerine atılı suçları işlediği iddiasına yönelik olay tutanakları, deliller, tanık beyanına dayanan kuvvetli suç şüphesinin varlığı ve tutuklama nedeni olarak öngörülen katalog suçlara dikkat çekmişti.
Bunun üzerine HDP'li yetkililer itirazlarını bir üst mahkemede yineleyeceklerini açıklamış, ancak üst mahkeme de tahliye talebini reddetmişti.
Kaynak: Reuters