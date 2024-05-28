Deniz Akkaya'nın kızı koruma altına alındı: İlk açıklama geldi... 'Burnu sürtsün diye...'

Eski manken Deniz Akkaya'nın 16 yaşındaki kızıyla yaşadığı kavgayı paylaşması ve gündeme getirdiği iddialar üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. İHA'nın aktardığına göre, görevlendirilen ekibin gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yapmasının ardından, 16 yaşındaki kız çocuğunun koruma altına alındığı ve gerekli psikolojik desteğin verilmeye başlandığı öğrenildi.

Akkaya, kızının kendisinden habersiz yurt dışı planı yaptığını öğrenince telefonuna el koydu. Akkaya, sonrasında kızının kendisini balkona kilitlediğini öne sürdü. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Akkaya, "Az önce 16 senedir resmen tek başıma baktığım kızımın benden ısrarla sakladığı telefonunu ele geçirdim. Benden habersiz yurtdışı planları ve fazlasını bulmam neticesinde telefona el koydum. Fiziken bana saldırması yetmediği gibi beni 1.5 saat balkona kitledi. Komşuların ve güvenliğin ricaları karşılıksız kalınca 3 kez 112’yi aramam neticesinde kurtarıldım. Polislere de karşı çıkan sonrasında birde hızını alamayıp bana itibar suikasti yapan bu ruh haline, ergenliğin arkasına saklanmasına izin vermeyeceğim. Biz nerede hata yaptık biliyor musunuz? Kontrolsüzce severek. Anne olmak bu değil ve olmamalı. Allah tüm annelere sabır versin.Beni saatlerce balkona kitleyen kızım, polisleri aramaya cesaret edemez derken aramam neticesinde gelen ekiplere çıkardığı zorluk yetmedi bir de beni dövdü diyerek itibar suikastine geçti. Ben bu hayatı, birileri üstünde tepinsin diye inşa etmedim. Bilip bilmeden bu hayatı yorum yapmayın" ifadelerini kullandı.

Akkaya'dan yeni açıklama

Ünlü manken ortaya çıkan haberlere şu şekilde yanıt verdi:

"Polisi çağırmak zorunda kaldım 1 saat 45 dakika burada ben savaş verdim. Gecenin bir yarısı. Salak salak yorumlar yazmayın. Evet, kendi rızamla ben gönderdim Çocuk Esirgeme'ye. Burnu sürtsün diye. Bunu böyle haber yapamazsınız kendinize gelin. Özür dilerim bu arada. Ben bunu paylaşmasaydım böyle paylaşacaktınız. İyi ki paylaşmışım."