Deniz Akkaya kızıyla kavgasını açıkladı, gündem oldu: Bana saldırdı, balkona kilitledi

Eski manken ve sunucu Deniz Akkaya, iş insanı Efe Önbilgin ile evliliğinden dünyaya gelen kızıyla ilgili dikkat çeken iddiaları gündeme getirdi. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Akkaya, kızının kendisine saldırdığını öne sürerek "Fizikken bana saldırması yetmediği gibi beni 1.5 saat balkona kilitledi. Komşuların ve güvenliğin ricaları karşılıksız kalınca 3 kez 112'yi aramam neticesinde kurtarıldım" ifadelerini kullandı.

Akkaya'nın paylaşımları şöyle:

"1997 senesinde başlayan kariyerin ve çok mutlu bir hayatın akabinde son derece yanlış bir baba seçimi ile hamile kaldım ve hayatım resmen kabusa döndü.

Bir ruh hastası ile verdiğim velayet savaşı bir ömür sürdü.

Az önce 16 senedir resmen tek başıma baktığım kızımın benden ısrarla sakladığı telefonunu ele geçirdim.

Benden habersiz yurtdışı planları ve fazlasını bulmam neticesinde telefona el koydum.

Fiziken bana saldırması yetmediği gibi beni 1,5 saat balkona kilitledi. Komşuların ve güvenliğin ricaları karşılıksız kalınca

3 kez 112’yi aramam neticesinde kurtarıldım.

Polislere de karşı çıkan sonrasında bir de hızını alamayıp bana itibar suikastı yapan bu ruh haline, ergenliğin arkasına saklanmasına izin vermeyeceğim.

Biz nerede hata yaptık biliyor musunuz? Kontrolsüzce severek.

Anne olmak bu değil ve olmamalı.

Allah tüm annelere sabır versin."

Deniz Akkaya kimdir?

3 Ağustos 1977 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Deniz Akkaya aslen Kayserilidir. İlkokul eğitimini Faik Reşit Onat İlkokulu’nda tamamlayan Akkaya, ortaokulu Bilge Kaan Lisesi'nde, liseyi de Semiha Şakir Lisesi'nde bitirdi. Lise eğitiminin ardından İstanbul Üniversitesi Amerikan Dili ve Edebiyatı bölümünü kazanan Akkaya, mankenlik kariyerine 1997'de "Best Model of Turkey Yarışması" birinciliği ile başladı. Aynı sene düzenlenen "Miss Grace of the World" yarışmasında da dördüncü seçildi.

Yıldırım Mayruk, Vakko, Beymen, Cemil İpekçi gibi, sektörün ünlü kişi ve markalarıyla defile, tanıtım ve organizasyonlarda çalıştı. Defile ve modelliğin yanı sıra dizi oyunculuğu ve sunuculuk da yapan Akkaya, Okan Bayülgen, Erdal Acar, Ali Rıza Özderici, Murat Aslan, Uğur Kozanoğlu, Koray Kasap, Murat Cevahir, Gökhan Çil, Teoman, Yılmaz Erdoğan, Faik Ergin, Berent Aydemir, Mehmet Söğütlüoğlu, Levent Penso, Ali Dinçer, Ferda Anıl Yarkın, Aşkın Topallar, Yavuz Bingöl, Engin Yakut, Kargo Koray, Alican Ulusoy, İgal Erbaş, Emre Ergani, Cem Yılmaz, Tamer Karadağlı, Borsacı Volkan Akçıray gibi ünlü isimlerle yaşadığı aşklarla uzun süre gündemde kaldı.

Uzun yıllar profesyonel mankenlik yapan Deniz Akkaya, fırtınalı aşkları, jeep kazaları, alkol tedavisi, dayak ve podyum atışmaları gibi tartışmalı konularla magazin dünyasının gündeminde yeraldı. Geçirdiği estetik ameliyatlarla kendinden bahsettirdi. Deniz Akkaya’nın İşadamı Efe Önbilgin ile beraberliğinden Ayşe (d. 10 Aralık 2009) adında bir kızı vardır. Kasım 2010 tarihinde ayrıldılar.

Deniz Akkaya önce 2008 yılında “Sadece Arkadaşız” adlı tiyatro oyunuyla sonra 2011 yılında “Az Sonra” isimli oyunda tiyatro sahnesine oyuncu olarak çıktı. 2010 yılında "orijinal doğdular, kopya olarak dolaşmasınlar" fikri ile 0-6 yaş çocuk giyim markası Chic Frog'u Bağdat Caddesi'ndeki mağazasında kurdu. Ünlü isim yakın zaman önce "Duymayan Kalmasın" adlı magazin programında yorumculuk da yapmıştı.

Kariyeri

1997 yılında Türkiye'nin tek meslek yarışması olan Best Model of Turkey yarışmasında birinci seçilerek mankenlik kariyerine başladı.

Aynı yıl "Miss Grace of the World" yarışmasında dördüncü oldu.

1998 yılında "Best Model of the World" yarışmasında Türkiye'yi temsil etti.

2000'li yılların başında Türkiye'nin en popüler mankenlerinden biri haline geldi.

Birçok defilede yer aldı ve birçok reklam filminde oynadı.

2004 yılında "Süper Baba" dizisinde rol alarak oyunculuğa başladı.

Daha sonra "Avrupa Yakası", "Yalan Dünya" ve "Jet Sosyete" gibi dizilerde de rol aldı.

2010 yılında "Popstar Alaturka" yarışmasında jüri üyeliği yaptı.

2013 yılında kendi markası Dasmine'yi kurdu.

2014 yılında "Kısmetse Olur" adlı programda sunuculuk yaptı.