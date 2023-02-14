Deniz Baykal son yolculuğuna uğurlandı
Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın cenazesi, Devlet Mezarlığı'na defnedildi.
Deniz Baykal'ın cenazesi, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Yenimahalle'de bulunan Devlet Mezarlığı'na getirildi.
Buradaki törene, Baykal'ın ailesinin ve yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, milletvekilleri, siyasi partilerin temsilcileri ve eski siyasetçiler katıldı.
84 yaşında yaşamını yitiren Deniz Baykal'ın cenazesi duaların ardından toprağa verildi.