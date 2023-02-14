Deniz Baykal son yolculuğuna uğurlanıyor

Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Eski CHP Genel Başkanları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, ABB Başkanı Mansur Yavaş, CHP’li milletvekilleri, Baykal ailesi ve sevenleri katıldı.

Kılıçdaroğlu: Huzurunuzda söz veriyorum...

Törende konuşan ve Deniz Baykal’ın hayatı boyunca Türkiye için mücadele ettiğini söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, “Sayın Genel Başkanım, huzurunuzda söz veriyorum. Ülkemizde mutlak anlamda hürriyeti tesis edeceğiz. Ömrünüzde verdiğiniz demokrasi ve özgürlük mücadelesini tamamlayacağız. Bu duygularla size Allah’tan rahmet sevgili eşiniz Olcay Baykal hanımefendiye, ailenizin tüm bireylerine, CHP ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum” dedi.

Öymen: Özlemle anacağım

Törende konuşan eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen ise şunları söyledi:

"- Deniz Baykal, siyasetin bir memleket olduğunu biliyor. Siyasetin güçlükleri malum, onun sonuçlarına katlandı. Yıllarca siyasi yasaklı olarak kaldı.

- Siyasi yasakların kaldırılması için mücadele etti ve o mücadeleyi kazandı. Baykal'ı rahmetle özlemle anacağım. Onu şimdi sonsuzluğa uğurluyoruz. Bütün yakınlarının başı sağ olsun."