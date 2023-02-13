Deniz çekilmişti: Kandilli Rasathanesi'nden 'Marmara' açıklaması

Marmara Denizi'nde bu mevsimlerde zaman zaman yaşanan gelgitler yine kendini gösterdi. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Altınova Mahallesi'nde deniz yaklaşık 25 metre çekildi.

Denizin 25 metre çekildiğini fark eden bazı vatandaşlar, kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Çekilmeyle birlikte 'Kral Yolu' olarak bilinen denizin içindeki kayalıklar da ortaya çıktı.

Marmara’da su çekilmesi ile ilgili bilgi notu



Bugün Marmara Denizi’nde deniz suyu seviyesinde meydana gelen değişiklik, tektonik-deprem kaynaklı olmayıp, basınç farkından kaynaklı meteorolojik bir olaydır. — Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) February 13, 2023

Kandilli Rasathanesi açıklama yaptı

Olayla ilgili olarak Kandilli Rasathanesi açıklama yaptı.

Rasathanenin Twitter hesabından "Marmara’da su çekilmesi ile ilgili bilgi notu" başlığıyla yapılan açıklamada, "Bugün Marmara Denizi’nde deniz suyu seviyesinde meydana gelen değişiklik, tektonik-deprem kaynaklı olmayıp, basınç farkından kaynaklı meteorolojik bir olaydır" ifadelerine yer verildi.