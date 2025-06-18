DÜNYA gazetesi yazarı ve akademisyen Prof. Dr. Deniz Ülke Kaynak, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye'nin esas meselesinin 'beyin göçü' değil, 'kalp göçü' olduğunu ifade etti. Kaynak, vatandaşların kendi ülkelerinde dışlanmış hissettiklerini ve bu duygunun giderilmeden beyin göçünün de tersine çevrilemeyeceğini savundu.

Kaynak, "Kendisini kendi vatanında diaspora hisseden, yok sayılan, değersizleştirilen, küskün milyonların devletiyle barışması şart" ifadelerini kullanırken dünya genelinde olağanüstü bir kırılma yaşandığını ve Türkiye’den başka güvenli bir sığınak olmadığını vurguladı.

"Dünya küresel köy değil"

Yurt dışına göç edenlerin ya da etmeyi düşünenlerin, farklı ülkelerde uzun vadede karşılaşabilecekleri ayrımcılıklara dikkat çeken Kaynak, "Dünya küresel köy falan değil" diyerek, ilerleyen süreçte göçmenlerin ötekileştirilip ülkelerine dönmeye zorlanabileceğini söyledi.

Kaynak, "Üstelik yurt dışına kaçırdıkları mallarını mülklerini, zenginliklerini de koruyamayacaklar. Faşizmin kirli yüzünü yaşayan nesiller bilmiyorlar. 21. yüzyıl insanının vatanından başka güvenli bir yuvasının olmadığını pek yakında göreceğiz" açıklamasında bulundu.

"Açılan yaralara pansuman yapmak gerek"

Kalıcı çözüm için toplumsal kırgınlıkların giderilmesi gerektiğini dile getiren Kaynak, "Beyin dediğiniz şey yüreğinin götürdüğü yere gider. Şikayet etmeyi bırakıp, onu göç ettiği yerden geri getirmek için kalp kırıklıklarını tamir etmek, açılan yaralara pansuman yapmak gerekiyor" dedi.

"Kötücülleri pistten alalım"

Paylaşımını, toplumsal dayanışmanın önemini vurgulayarak sonlandıran Kaynak, "Vatanımıza sahip çıkmak birbirimize sahip çıkmakla başlar. Kötücülleri pistten alalım lütfen!" ifadelerine yer verdi.