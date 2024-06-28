Denizlerdeki 'gizli ölüm'e karşı direnmemek hayat kurtarıyor

Kavurucu sıcaklıkların etkisini hissettirdiği Hatay’da vatandaşlar, serinlemek için Akdeniz’e akın ediyor. Denizlerdeki gizli tehlike olan rip akıntısının en çok görüldüğü bölgelerden olan Hatay’da vatandaşlar, akıntıya karşı direnmeleri sonucunda boğulma tehlikesi yaşıyorlar.

Ölümle de sonuçlanan boğulma vakalarında, vatandaşları ölüme sürükleyen rip akıntısıyla ilgili İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Turan, hayat kurtaracak uyarılarda bulundu.

Prof Dr. Turan, boğulma vakalarında vatandaşların rip akıntısına karşı direnmeleri sonucu gerçekleştiğini belirterek vatandaşlara yapmaları gerekenleri anlattı.

“Genellikle boğulma vakaları rip akıntısının çekimine karşı direnmelerden dolayı gerçekleşir”

Rip akıntısının İskenderun körfezi, Samandağ sahili ve Türkiye'nin değişik kıyılarında görüldüğüne dikkat çeken Prof. Dr. Cemal Turan, yazın özellikle sabahları rüzgardan kaynaklı akıntılar oluştuğunu belirterek “Bu akıntıların bazıları rip şeklinde oluşmakta ve insan hayatını tehlike altına almaktadır. Rip akıntısı özellikle kıyıya vuran dalgaların geri dönerken oluşturdukları akım şeklidir. Bu akıntıların çok yüksek bir çekim gücü vardır. Sizi içeriye doğru çeker. Genellikle boğulma vakaları rip akıntısının çekimine karşı direnmelerden dolayı ve direnme sonucu insanın yüzme yeteneğini yitirmesinden dolayı gerçekleşir. Akıntının çekim kuvvetinin düştüğünü hissettiğiniz an yüzerek çekim alanından çıkabilirsiniz. Sağ veya sol tarafa yüzerek, böyle kendinizi kurtarabilirsiniz. O akım şerit şeklindedir kıyıdan içeriye doğru bir şerit çeker yaklaşık 1-2 metrelik bir alan içerisindedir. O alandan çıktığınız an sağ veya sol tarafa doğru çapraz yüzerek kendinizi kurtarmış olursunuz” dedi.

“Biz buraya tatile geldik ama kabus da olmasın ve yüzelim derken cenazemiz çıkmasın”

Cankurtaranların ve güvenliğin olmadığı yerlerde denize girilmemesi gerektiğini söyleyen Mehmet Uğureli, “Rip akıntısı, dalgaların kırıldığı noktadan geriye dönüşte meydana getirdiği akıntıdır. Dikkat etmemiz gerekiyor. Rip akıntısına yakalandığımızda sağa sola hareketim etmeliyiz. Görevlilerin uyarılarına uyarsak boğulma olayıyla karşılaşmayız. Biz buraya tatile geldik ama kabus da olmasın. Kabus olmaması için dikkat edeceğiz. Yüzelim derken cenazemiz çıkmasın. Buradaki olaylardan en önemlisi güvenliğin ve cankurtaranın olmadığı yerde denize girmemeliyiz” şeklinde konuştu.

“Denizde bayağı açıldığım zaman bir anda kendimi dipte buldum ve yanımda kimse olmasaydı o gün boğulmuştum”

Genellikle bu akıntıyı hissetmediğinin ifade eden Gökcan Üçyıldız, “O korku telaşla bir anda başlıyor. Sonra bir anda kendinizi denizin dibinde buluyorsunuz. Cankurtaranların belirledikleri yerleri aşmamamız lazım. Yüzme bilmeyen ve bilinçsiz insanların o sınırı aşmaması gerekiyor. Çünkü o taraflarda daha çok akıntı oluyor. Birkaç yıl önce bilinçsiz ve yüzmeyi yeni öğreniyorum. Denizde bayağı açıldığım zaman bir anda kendimi dipte buldum. Yanımda kimse olmasaydı o gün boğulmuştum” ifadelerini kullandı.