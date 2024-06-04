Denizli'de aşılı fidan üretimi devam ediyor

Denizli Orman Fidanlık Müdürlüğünde aşılı fidan üretim faaliyetleri tüm hızıyla sürüyor. Şubat-Mart aylarında yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen aşılı fidanlar sürgün vermeye ve çiçek açmaya başladı.

Bu yıl üretim çalışmalarında fıstık çamı, leylandi, pramidal servi, kırtık servi ve yalancı servi gibi ibreli türler ile başladıktan sonra, akçaağaç, ıhlamur, sofora, sığla, süs kirazı, ceviz, badem, alıç, hünnap ve dut gibi yapraklı türlerde de başarılı sonuçlar elde edilen Aşılı fidan üretimi, pembe çiçekli akasya türü ile devam ediyor.

Öte yandan, Denizli Orman Fidanlık Müdürlüğünün ağaçlandırma ve peyzaj çalışmalarında kullanılmak üzere yılda yaklaşık yirmi türde yirmi bin aşılı fidan ürettiği öğrenildi.