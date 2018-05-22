Denizli'de tarla yangını ormana sıçradı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde buğday ekili tarladan çıkarak, ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Akhan Mahallesi'ndeki buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın ormana sıçradı.

Yangın nedeniyle bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 20 arazöz, 3 iş makinesi, 70 orman işçisi, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'ne bağlı 10 itfaiye aracı ile Pamukkale Belediyesi'ne ait sulama tankerleri sevk edildi.

Akhan ve Kale mahalleleri yakınındaki buğday ekili tarladan çıkarak, ormanlık alana sıçrayan ve rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan yangına, arazi şartlarının zorluğu nedeniyle 3 helikopter ve amfibi uçak da müdahale etti.

Yangın, yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınabildi.

Denizli Valisi Hasan Karahan, olay yerine gelerek Orman İşletme Müdürü Mehmet Kaya'dan yangın hakkında bilgi aldı.

Vali Karahan, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğleden sonra buğday ekili tarladan çıkan yangının rüzgarında etkisiyle geniş bir alana yayıldığını ve yangını söndürmek için çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.

Karahan, "Şu anda ekiplerimiz bir yandan söndürme bir yandan soğutma işlemi yapıyor. Yangın kontrol altına alındı ve yer yer soğutma işlemlerine başlandı. Zarar gören alan soğutma işlemlerinin ardından belli olacak. Rüzgarın etkisini kaybetmesinin ardından, işlemler hızlandı. Bize en çok yardımı havadan gelen uçak ve helikopterlerimiz yaptı." diye konuştu.