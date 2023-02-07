Deprem bölgelerine uzaktan yardım nasıl yapılır?
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler 10 şehirde yıkıma neden oldu. Can kaybı ve yaralı sayısı her geçen saat artıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 ay süreyle OHAL ilan edildiğini açıkladı. Büyük felaketten etkilenen depremzedelerin öncelikli ihtiyaçlarını gidermek için AFAD ve Kızılay koordinasyonu ile yardım kampanyaları başlatıldı. Kampanyalara vatandaşlar da destek veriyor.
Türkiye 6 Şubat Pazartesi gününe saat 04.17’de gelen kara bir haberle başladı. Merkezi, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan, büyüklüğü 7,7 olarak ölçülen deprem Türkiye’nin son bir asırda yaşadığı, 1939 Erzincan depreminden sonraki en büyük felaket oldu.
Pazarcık depreminin ardından merkez üssü Gaziantep ve yine Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesi olan yeni depremler ve artçı sarsıntılar bölgedeki 10 ili ve Suriye’yi etkiledi.
Büyük facia nedeniyle can kaybı ve yaralı sayısı her geçen saat artıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremin etkilendiği kentlerde 3 ay süreyle OHAL ilan edildiğini açıkladı.
Can kaybının binlerle ifade edildiği felaketten etkilenen vatandaşlar için AFAD ve Kızılay koordinasyonu ile yardım kampanyaları başlatıldı. Kampanyaya sivil toplum kuruluşları, spor kulüpleri ve ünlü isimler ile vatandaşlar destek veriyor.
Peki bu kampanyalar neler ve yardım kampanyalarınna nasıl katılınılır?
AFAD Yardım Kampanyası
Banka hesap numaraları üzerinden bağışta bulunmak isteyenler buraya tıklayarak detaylı bilgiye ulaşabilir.
AFAD'ın deprem kampanyasına buraya tıklayarak çevrim içi bağış yapabilirsiniz.
AFAD'ın duyurularını buradan takip edebilirsiniz.
Kızılay Yardım Kampanyası
Türk Kızılay'ın paylaştığı duyurulara ulaşmak için buraya tıklayın.
Türk Kızılay'a çevrim içi bağış yapmak için buraya tıklayın.
AFAD ve Kızılay'ın yanı sıra STK'lar da yardım kampanyaları düzenliyor. STK'ların düzenlediği yardım kampanyaları şöyle:
AHBAP Kahramanmaraş Deprem Yardım Kampanyası
Ahbap Derneği'nin güncel paylaşımlarına buradan ulaşabilirsiniz.
Deprem bölgesine Ahbap Derneği aracılığıyla bağış yapmak için buraya tıklayın.
Kan Verin
Türk Kızılay Kan Hizmetleri'nin duyurularına buradan ulaşabilirsiniz.
Enkazdan yaralı olarak kurtarılan depremzedeler için en önemli ihtiyaçlardan biri de kan! Kan bağışı yaparak hayat kurtarmak isterseniz size en yakın bağış noktasını buraya tıklayarak öğrenebilirsiniz.
Kıyafet gibi öncelikli ihtiyaçların temini konusunda destek olun
AFAD aracılığıyla depremden etkilenen vatandaşlara destek olmak isterseniz detaylı bilgiye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
AFAD'ın duyurularını buradan takip edebilirsiniz.
Detaylı bilgiye ulaşmak için buraya tıklayın.
İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Deprem Yardım Kampanyası
İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü deprem yardım kampanyası hakkında detaylı bilgi almak için buraya tıklayın.
Spor Kulüplerinin Deprem Yardım Kampanyaları
Beşiktaş
Depremzedelere yardımlarınızı Beşiktaş aracılığıyla ulaştırmak isterseniz detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.
Galatasaray
Galatasaray aracılığıyla depremden etkilenen vatandaşlara yardım ulaştırmak isterseniz detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
Fenerbahçe
Fenerbahçe Spor Kulübü aracılığıyla yardım göndermek isterseniz detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.
Belediyelerin Düzenlediği Deprem Yardım Kampanyaları
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Ankara Büyükşehir Belediyesi
İzmir Büyükşehir Belediyesi
Adana Büyükşehir Belediyesi
Antalya Büyükşehir Belediyesi
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
Muğla Büyükşehir Belediyesi
Denizli Büyükşehir Belediyesi
Ordu Büyükşehir Belediyesi
Ticaret Bakanlığı'nın başlattığı Deprem Yardımlaşma Seferberliği'ne katılın
Deprem Yardımlaşma Seferliği'ne Hepsiburada üzerinden katılmak için buraya;
Trendyol üzerinden katılmak için buraya tıklayın.
Türk Kızılay Derneği Deprem Dijital Destek Kartı satın alarak bağışta bulunmak için buraya tıklayın.
Akut Deprem Bölgelerine Destek Kartı satın alarak bağışta bulunmak için buraya tıklayın.
Ahbap Deprem Bölgelerine Destek Kartı satın alarak bağışta bulunmak için buraya tıklayın.