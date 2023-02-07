Deprem bölgelerine uzaktan yardım nasıl yapılır?

Türkiye 6 Şubat Pazartesi gününe saat 04.17’de gelen kara bir haberle başladı. Merkezi, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan, büyüklüğü 7,7 olarak ölçülen deprem Türkiye’nin son bir asırda yaşadığı, 1939 Erzincan depreminden sonraki en büyük felaket oldu.

Pazarcık depreminin ardından merkez üssü Gaziantep ve yine Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesi olan yeni depremler ve artçı sarsıntılar bölgedeki 10 ili ve Suriye’yi etkiledi.

Büyük facia nedeniyle can kaybı ve yaralı sayısı her geçen saat artıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremin etkilendiği kentlerde 3 ay süreyle OHAL ilan edildiğini açıkladı.

Can kaybının binlerle ifade edildiği felaketten etkilenen vatandaşlar için AFAD ve Kızılay koordinasyonu ile yardım kampanyaları başlatıldı. Kampanyaya sivil toplum kuruluşları, spor kulüpleri ve ünlü isimler ile vatandaşlar destek veriyor.

Peki bu kampanyalar neler ve yardım kampanyalarınna nasıl katılınılır?

AFAD Yardım Kampanyası

Banka hesap numaraları üzerinden bağışta bulunmak isteyenler buraya tıklayarak detaylı bilgiye ulaşabilir.

AFAD'ın deprem kampanyasına buraya tıklayarak çevrim içi bağış yapabilirsiniz.

AFAD'ın duyurularını buradan takip edebilirsiniz.

Kızılay Yardım Kampanyası

Türk Kızılay'ın paylaştığı duyurulara ulaşmak için buraya tıklayın.

Türk Kızılay'a çevrim içi bağış yapmak için buraya tıklayın.

AFAD ve Kızılay'ın yanı sıra STK'lar da yardım kampanyaları düzenliyor. STK'ların düzenlediği yardım kampanyaları şöyle:

AHBAP Kahramanmaraş Deprem Yardım Kampanyası

Ahbap Derneği'nin güncel paylaşımlarına buradan ulaşabilirsiniz.

Deprem bölgesine Ahbap Derneği aracılığıyla bağış yapmak için buraya tıklayın.

Kan Verin

Türk Kızılay Kan Hizmetleri'nin duyurularına buradan ulaşabilirsiniz.

Enkazdan yaralı olarak kurtarılan depremzedeler için en önemli ihtiyaçlardan biri de kan! Kan bağışı yaparak hayat kurtarmak isterseniz size en yakın bağış noktasını buraya tıklayarak öğrenebilirsiniz.

Kıyafet gibi öncelikli ihtiyaçların temini konusunda destek olun

AFAD aracılığıyla depremden etkilenen vatandaşlara destek olmak isterseniz detaylı bilgiye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

AFAD'ın duyurularını buradan takip edebilirsiniz.

Detaylı bilgiye ulaşmak için buraya tıklayın.

İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Deprem Yardım Kampanyası

İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü deprem yardım kampanyası hakkında detaylı bilgi almak için buraya tıklayın.

Spor Kulüplerinin Deprem Yardım Kampanyaları

Beşiktaş

Depremzedelere yardımlarınızı Beşiktaş aracılığıyla ulaştırmak isterseniz detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.

Galatasaray

Galatasaray aracılığıyla depremden etkilenen vatandaşlara yardım ulaştırmak isterseniz detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Fenerbahçe

Fenerbahçe Spor Kulübü aracılığıyla yardım göndermek isterseniz detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.

Belediyelerin Düzenlediği Deprem Yardım Kampanyaları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi

Adana Büyükşehir Belediyesi

Antalya Büyükşehir Belediyesi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi

Muğla Büyükşehir Belediyesi

Denizli Büyükşehir Belediyesi

Ordu Büyükşehir Belediyesi

Ticaret Bakanlığı'nın başlattığı Deprem Yardımlaşma Seferberliği'ne katılın

Deprem Yardımlaşma Seferliği'ne Hepsiburada üzerinden katılmak için buraya;

Trendyol üzerinden katılmak için buraya tıklayın.

Türk Kızılay Derneği Deprem Dijital Destek Kartı satın alarak bağışta bulunmak için buraya tıklayın.

Akut Deprem Bölgelerine Destek Kartı satın alarak bağışta bulunmak için buraya tıklayın.

Ahbap Deprem Bölgelerine Destek Kartı satın alarak bağışta bulunmak için buraya tıklayın.