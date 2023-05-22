Deprem bölgesi sallanmaya devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından bölgedeki sismik hareketlilik sürüyor.

AFAD'dan aktarılan bilgiye göre; Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde saat 10:13'te 3.7 büyüklüğünde Deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 13.16 km olarak açıklandı.

Adana dün sallandı

Adana'da dün, saat 15.46'da merkez üssü Saimbeyli ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'ın açıklamasına göre deprem 6,67 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Kentte kısa süreli panik yaratan sarsıntının ardından bu kez saat 16.41'de bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü yine Saimbeyli ilçesi olan 3,7 büyüklüğündeki deprem yerin 6,75 kilometre derinliğinde kaydedildi.