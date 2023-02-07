Deprem bölgesinde yaşam çadırları kurulmaya başlandı

10 ilde şiddetli şekilde hissedilen deprem için Afet Müdahale Merkezleri ve şubelerinden uzman ekiplerini bölgelere intikal ettiren Kızılay, bölgedeki faaliyetlerini sürdürüyor.

Depremin ilk günü geride kalırken personellerini depremden etkilenen illere görevlendiren Kızılay, 10 bin kişilik barınma çadırının kurulumuna Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları ve gönüllülerin desteği ile devam ediyor.

Kızılay depremden etkilenen bölgelerde 77 ikram aracı, 16 mobil mutfak, 5 sahra mutfağı, 2 mobil fırın ve 1 konteyner mutfak ile beslenme desteği sağlıyor. Kızılay, afetin ilk 24 saatinde yaklaşık 200 bin kişiye beslenme desteği verdi.

Kan bağışı zamana yayılmalı

Kızılay afetin ilk gününde bölgedeki hastanelerin ihtiyacı olan kan ve kan ürünlerini mevcut stokları ile karşılarken, vatandaşlara da stokların yerine konulabilmesi için kan bağışı çağırısında bulundu.

İlk gün verilen gönüllü kan bağışı sayısı 40 bin üniteyi geçti. Kızılay, kanın uzun süre saklanamayan bir tedavi aracı olduğunu hatırlatarak, kan bağışının günlere yayılması gerektiği uyarısında bulundu. Kızılay birimleri bugün ve önümüzdeki günlerde de ülke ihtiyacı oranında kan bağışı kabulünü sürdürecek.