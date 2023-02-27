Deprem bölgesindeki arıcılara destek

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, söz konusu bölgedeki toplam 1,5 milyon kovana sahip depremzede arıcıların şeker ihtiyacını karşılayacaklarını ve arıcıların zarar gören kovanların adedi kadar arılı kovanları bedelsiz olarak kendilerine tedarik edeceklerini duyurdu.

TAB Başkanı Ziya Şahin, Hatay, Tarım ve Orman Bakanlığının depremzede arıcılara 4 kilo hibe şeker vermesini olumlu karşıladıklarını ifade etti. 5 bine yakın arının da Bakanlıkça karşılanacağının duyurulduğunu anlatan Şahin, "Bu insanlara mutlak suretle devlet eliyle yardım bekliyoruz. Arısını yerine koyması konusunda Türkiye'deki 80 bin arıcı aile, depremzede arıcılarımıza destek olacaktır” diye konuştu.