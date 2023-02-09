Deprem bölgesindeki su tesisleri inceleniyor

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 10 ilin etkilendiği depremlerin ardından bölgedeki 110 baraj ve 30 göletteki duruma ilişkin, “Toplam 79 tesis bu manada incelendi. Tehlike arz edebileceğini düşündüğümüz için bu tesislere öncelik verdik. Geri kalanını da aynı şekilde inceleyeceğiz ama bu 79 tesisin 72’sinde hiçbir problem yok, 7 tesisi ise biraz daha takip etmemiz gerektiği konusunda teşkilat olarak bir düşünce geliştirmiş bulunuyoruz” dedi. Devlet Su İşleri tesislerinin depremden zarar görmemesinin önem arz ettiğini belirten Kirişci, bölgede 140 tesisin yer aldığını bildirdi.

"Bakanlık olarak sahadayız"

“Bu bölge Adana Bölge Müdürlüğü olarak söylüyorum. Diyarbakır, Elazığ, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’dan oluşan bölge müdürlüklerimiz. Bunların kendi görev alanları içerisinde yakın çevrede de olsa bu baraj ve göletlerin bir tehlike oluşturup oluşturmadığını da inceleme yoluna gittik. Bu çerçevede de bu 140 adet tesis ki bunların 110’u baraj, 30’u da gölet. Bu barajlardan 15’i de özel sektöre ait. Bu kısmını EÜAŞ ile işbirliği yaparak, onlardan aldığımız bilgiler üzerinden hareket ederek barajlarımızın durumunu değerlendirme imkanı bulduk. Toplam 79 tesis bu manada incelendi. Tehlike arz edebileceğini düşündüğümüz için bu tesislere öncelik verdik. Geri kalanını da aynı şekilde inceleyeceğiz ama bu 79 tesisin 72’sinde hiçbir problem yok, 7 tesisi ise biraz daha takip etmemiz gerektiği konusunda teşkilat olarak bir düşünce geliştirmiş bulunuyoruz.”

Bakan Kirişci, Adana’daki özellikle Seyhan ve Çatalan barajlarıyla ilgili herhangi bir sorunun olmadığını dile getirdi.

Bakan Kirişci, bakanlık olarak 5 bin 664 personel, 1221 araç, 6 helikopter ve 1 uçakla sahada olduklarını vurguladı.

Bakanlığa ait misafirhanelerin konaklama kapasitesinin 6 bin 700 olduğunu anlatan Kirişci, bu anlamda da vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere hizmet verdiklerini kaydetti