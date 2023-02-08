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Deprem bölgesine giden yollarda son durum ne? KGM son durumu paylaştı

Karayolları Genel Müdürlüğü, deprem nedeniyle trafiğe kapalı güzergah bulunmadığını ve yolların ulaşıma açık olduğunu duyurdu.

Haber Merkezi
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Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından çöken yol, körpü ve viyadüklerle ilgili açıklamada bulundu.

KGM'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Türkiye geneli yol ağında ana arterlerin (trafiği yoğun olan ana yol) hepsinin ulaşıma açık olduğu belirtilerek, deprem nedeniyle trafiğe kapalı güzergahın bulunmadığı kaydedildi.

Açıklamada, karayolları ekiplerinin ülkenin dört bir yanında 7 gün 24 saat esaslı çalışmaya devam ettiği ifade edildi.

 

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