DEPREM FACİASI - Kahramanmaraş depremi beşinci gününde - Depremle ilgili son haberler

Türkiye depremde 4. günü geride bıraktı, 5. güne girdi. Kahramanmaraş merkezli depremlerde ölenlerin sayısı 17 bin 764 kişiye çıkarken, 72 bin 879 kişi de yaralandı.

Bin 117 artçı depremin meydana geldiği bölgede görev yapan personel sayısı 113 bin 201'e ulaştı. Deprem bölgesinden hem karadan hem de havadan tahliyeler hızlandı.

Depremlerin ardından bin 117 artçı deprem meydana geldi. Bölgede AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, itfaiye, tahlisiye, MEB, STK'ler ve uluslararası ekiplerin 24 bin 727 arama kurtarma personeli görev yapıyor.

Diğer ülkelerden gelen arama kurtarma personeli sayısı ise 5 bin 709. AFAD, Emniyet, Jandarma, MSB, UMKE, ambulans ekipleri, gönüllüler, yerel güvenlik ve yerel destek ekiplerinden görevlendirilen saha personel sayısı ile beraber bölgede görev yapan personel sayısı 113 bin 201'e ulaştı.

Kahramanmaraş'taki depremlerin ardından saat saat yaşanan son gelişmeler şöyle

00.10

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin "250 kilometre fay hattı. Ve yaklaşık 99 bin 362 kilometrekare. Macaristan'dan büyük, Portekiz'den büyük, İrlanda'dan büyük, Çek Cumhuriyeti'nden (Çekya) büyük, Hollanda'nın iki katı. Yani büyük bir afet alanında, çok güçlü, yerkürenin gördüğü denizler hariç karada en büyük depremlerden birisi." dedi.

23.40

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş'taki depremlerde can kaybının 17 bin 764'e ulaştığını söyledi. Oktay, depremlerde 72 bin 879 kişinin de yararlandığını söyledi.

23.21

ABD Dışişleri Sözcüsü Price, Kahramanmaraş merkezli depremlerin son asırda görülen en şiddetli depremler olduğunu söyledi.

23.15

BM Genel Sekreteri Guterres, Kahramanmaraş merkezli depremler için “Zamanımızın en büyük doğal afetlerinden biri.” dedi. Guterres, "asrın felaketi"yle ilgili uluslararası toplumdan Türkiye ve Suriye’deki depremzedeler için destek ve cömertlik sergilemelerini istedi.

22.37

Dünya Bankası, Türkiye'ye deprem desteği için 1 milyar 780 milyon dolarlık kaynak sağlayacak.

21.56

Sağlık Bakanı Koca, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 17 bin 406 kişinin hayatını kaybettiğini, 71 bin 806 kişinin yaralandığını bildirdi.

19.31

BOTAŞ, Kahramanmaraş ile Pazarcık ve Narlı, Gaziantep ile Nurdağı ve Islahiye, Hatay'ın Reyhanlı ve Hassa ilçelerine şehir giriş istasyonlarına doğal gaz verildiğini bildirdi.