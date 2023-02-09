DEPREM FACİASI - Kahramanmaraş depremi dördüncü gününde - Depremle ilgili son haberler

SON DAKİKA: Türkiye bir yandan Kahramanmaraş merkezli depremin yaralarını sarmak için var gücüyle çalışırken, diğer yandan deprem bölgesinde arama-kurtarma çalışmaları için zamana karşı yarış veriyor.

Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Malatya'da 9 bin 57 kişinin hayatını kaybettiği, 52 bin 979 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Dün tüm Türkiye küçük büyük demeden deprem bölgesine yardım ulaştırmak için çalıştı. Türkiye’nin önde gelen şirketleri bölgenin temel ihtiyaçlarına bir nebze de olsa yardımcı olabilmek için yarıştı. Reel sektör TOBB’un kampanyası üzerinden organize olurken, pek çok özel sektör şirketi yardımlarını AFAD üzerinden bölgeye ulaştırmaya çalıştı.

Kahramanmaraş'taki depremlerin ardından saat saat yaşanan son gelişmeler şöyle

00.09

Hakkari'den Hatay'a giden Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), depremden 66 saat sonra 7 aylık bebeği enkazdan sağ çıkardı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmeye göre, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla bölgeye gönderilen arama kurtarma ekibi, Hatay'da görevlendirildi.

23.50

Depremlerin ardından göçük altında kalanlar için arama-kurtarma çalışmaları aralıksız sürerken, yaralı olarak kurtarılanlardan bazıları, Adana'dan kalkan askeri uçakla İstanbul'a getirildi.

23.36

TCG Sancaktar Gemisi İskenderun Limanı’na yardım malzemeleri getirdi.

23.22

Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, 7,6 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Elbistan'da çalışmalarını sürdürüyor.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ekiplerin bir kişiyi daha enkaz altından çıkarmayı başardığını belirtti.

23.07

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerden etkilenen kent genelinde ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Ebrar Sitesi'ndeki bir apartmanın enkazında yürütülen çalışmada, 71 yaşındaki Hüseyin Bakır, depremden 67 saat sonra sağ kurtarıldı.

22.30

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akşam saatlerinde Adana'ya gelerek deprem bölgesinde incelemelerde bulundu.