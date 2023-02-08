DEPREM FACİASI - Kahramanmaraş depremi üçüncü gününde - Depremle ilgili son haberler

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki deprem sonrası acı tablo her geçen saat daha da ağırlaşırken önceki akşam ilan edilen milli yasın ardından dün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'a dün saat 11.00 itibarıyla 48 saat süreyle afetle ilgili sevkiyat yapanlar hariç araç girişinin durdurulduğunu açıkladı.

DEPREM BÖLGESİNDEN SON HABERLER

Kahramanmaraş'taki depremlerin ardından saat saat yaşanan son gelişmeler şöyle

00.10

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, deprem nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 5 bin 894'e yükseldiğini söyledi. Oktay, yaralı sayısını 34 bin 810 olarak açıkladı.

23.30

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, depremde yıkılan binanın enkazından yaklaşık 42 saat sonra bir kişi kurtarıldı.

23.26

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait askeri uçakla Kahramanmaraş'tan İstanbul'a getirilen yaralılar, sağlık ekiplerince sedyelerle ambulanslara alındı.

22.43

Malatya'da yıkılan bir binanın enkazında, depremden 35 saat sonra 6 yaşındaki çocuğa ulaşıldı.

21.43

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Bölgede toplam 7 bin 500 civarında Mehmetçik çalışmalarını sürdürmekte, yarından itibaren 1500 personel daha katılacak.

21.35

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca depremdeki can kaybı sayısının 5 bin 434'e yükseldiğini söyledi. Depremdeki yaralı sayısı ise 31 bin 777 olarak açıklandı.