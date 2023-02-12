DEPREM FACİASI - Kahramanmaraş depremi yedinci gününde - Depremle ilgili son haberler

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat Pazartesi saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.

7,7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi ve bu depremlerinden ardından 1891 artçı deprem meydana geldi.

Deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma yol açtı. Yıkılan binaların enkazı altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Kahramanmaraş'taki depremlerin ardından saat saat yaşanan son gelişmeler şöyle

00.07

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "131 şüphelinin depremde yıkılan binalarla ilgili sorumluluğu tespit edilmiş, bunlardan 1'i tutuklanmış, 113'ü hakkında gözaltı talimatı verilmiştir"

23.59

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraşlı merkezli depremlerde can kaybının 24 bin 617'ye yükseldiğini söyledi.

23.40

Bakan Kurum: "10 ilde 171 bin 882 bina incelendi. 24 bin 921 binada 120 bin 940 bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak veya ağır hasarlı olduğunu tespit ettik."

22.45

Kahramanmaraş'ta 4 katlı binanın enkazında kalan karı koca, 138 saat sonra sağ çıkarıldı.

Onikişubat ilçesinde 4 katlı Ebru Apartmanı'nın enkazında arama kurtarma faaliyeti yürüten ekipler, ses alınması üzerine çalışmaları yoğunlaştırdı.

Ekipler, 67 yaşındaki Abdülkerim ve eşi Sena Nanu'yu depremden 138 saat sonra sağ olarak çıkarmayı başardı.