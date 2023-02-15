Deprem felaketi sonrası AFAD'tan 'çığ' uyarısı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkımlara neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle ilgili AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar'dan açıklama geldi.

Bölgede 10 dakikada bir hissedilecek düzeyde artçı depremler olduğunu belirten AFAD Deprem ve Risk Azaltma Müdürü Tatar, "Şu ana kadar 3858 artçı yaşandı. Konuştuğumuz dakikalarda bile 3 bin 900'ü aştığını söyleyebiliriz" dedi.

Tatar ayrıca bölgede kar yağışı görüldüğünü belirterek "çığ" uyarısında bulundu. Tatar, "Depremler sonrasında 30 katrilyon jul büyüklüğünde enerji açığa çıktı. Ortaya çıkan enerji çok büyük, hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Vatandaşlarımızın hasarlı evlere girmemelerini rica ediyoruz. Bazı kar yağan noktalarda artçı sarsıntılarla birlikte çığ meydana gelebilir" dedi.

Orhan Tatar'ın yaptığı açıklamalardan satırbaşları şölye:

- Bu deprem anadolu coğrafyasının son 2 bin yılda yaşadığı en büyük deprem. Bu 2 depremin toplam etki süresi 2 dakikalık bir süreye yayılıyor. Derinliği ortalama 8.5 ile 10 kilometre. Yer kabuğunda sahadan gelen bilgilere göre 7 metreye kadar yer değiştirmeler var.

- Ortaya çıkan enerji çok büyük, hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Vatandaşlarımızın hasarlı evlere girmemelerini rica ediyoruz. Bazı kar yağan noktalarda artçı sarsıntılarla birlikte çığ meydana gelebilir.

- Şu ana kadar elde edilen bilgilere göre 400 kilometre üzerinde yüzey kırığının oluştuğunu biliyoruz.