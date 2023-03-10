Deprem felaketinde can kaybı 47 bin 932'ye yükseldi

Malatya Afet Koordinasyon Merkezindeki toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Soylu, hem gelinen süreci değerlendirdiklerini hem de atacakları adımları yeniden masaya yatırdıklarını söyledi.

Soylu, Malatya'ya tekrar geçmiş olsun ve başsağlığı dileyerek, "Şu ana kadar deprem bölgesinde 209 konteyner kent kurulumuna başlandı. Bunun şu ana kadar 42'sinin altyapısı tamamlanmış oldu. Bu 209 konteyner kente de 108 bin konteyner yerleştirilecek. Şu ana kadar 15 bin 809 konteyner kuruldu, kurulmaya devam ediyor." diye konuştu.

Nüfusta tescil şöyle gerçekleşiyor

Soylu Malatya'da şu ana kadar 3 bin 247 konteyner kurulduğunu ve büyük bölümüne ailelerin yerleştirildiğini aktardı. Bakan Soylu depremlerde hayatını kaybedenlerin büyük bir bölümünün nüfusa tescilinin gerçekleştirildiğine değinerek şöyle devam etti:

"Nüfusta tescil şöyle gerçekleşiyor; Sağlık Bakanlığının verdiği veriler, kırsalda hayatını kaybedip jandarma ve kaymakamlık tarafından bildirilenler, başsavcılıklar tarafından ölü muayenesiyle bildirilenlerle birlikte 3 kanal. Bir kanal daha var; yabancı uyruklu vatandaşlar, bütün bunların tamamı Göçte tescil ediliyor. 4 ayrı kanaldan Türkiye Cumhuriyeti Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne geliyor ve bunlar da ölüm tescil işlemlerini gerçekleştiriyor.

Ölü sayısı 47 bin 932'ye yükseldi

Şu anda 47 bin 932 kişinin nüfusta ölüm tescil işlemleri gerçekleştirildi. Bunların 6 bin 265'i yabancı uyruklu, yani Suriye dahil, başka ülkelerin tabiiyetine mensup olanlar. Şu ana kadar da gerek DNA'sı alınan gerek parmak izi alınan ve araştırması yapılan 1619 kişinin de kimliği tespit edilmeye çalışılıyor. Afette şu ana kadar henüz yakınını bulamayan toplam emniyetimize başvuru sayısı 264. DNA eşleştirmeleri, parmak izi eşleştirmeleri başsavcılıklar, kriminal daire tarafından devam etmektedir."