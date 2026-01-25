Deprem mi oldu? Son depremler listesi (25 Ocak 2026)
Balıkesir Sındırgı yine beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Bölge halkı korku içinde. Her gün son depremler merak edilirken AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi sitesi kontrol ediliyor. İşte "En son nerede ve ne zaman deprem oldu" sorusunun yanıtı...
Türkiye genelinde meydana gelen son depremler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, güncel sarsıntı verilerini resmi siteleri üzerinden paylaşıyor. Özellikle Balıkesir ve çevresinde yaşanan hareketlilik dikkat çekiyor. İşte son depremler listesi...
08.17 - Sındırgı (Balıkesir) - 2.2
08.06 - Sındırgı (Balıkesir) - 2.1
08.05 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.7
08.02 - Yazıhan (Malatya) - 1.5
08.01 - Marmaris açıkları (Muğla) - 1.7
07.14 - Onikişubat (Kahramanmaraş) - 2.0
06.56 - Sındırgı (Balıkesir) - 2.7
06.52 - Beypazarı (Ankara) - 1.5
06.35 - Pütürge (Malatya) - 1.2
06.30 - Sındırgı (Balıkesir) - 2.4
06.08 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.1
06.03 - Nurhak (Kahramanmaraş) - 1.2
05.53 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.4
05.49 - Sındırgı (Balıkesir) - 2.4
05.29 - Erdemli (Mersin) - 2.0
05.20 - Erzincan (merkez) - 1.5
05.12 - Sındırgı (Balıkesir) - 2.5
04.51 - Pazarcık (Kahramanmaraş) - 1.0
04.45 - Pütürge (Malatya) - 1.0
04.41 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.4
04.39 - Pazarcık (Kahramanmaraş) - 2.0
04.37 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.7
04.33 - Dikili açıkları (İzmir) - 1.9
04.32 - Gazibaf (Güney Kıbrıs) - 2.4
04.26 - Buharkent (Aydın) - 1.5
04.16 - Akpınar (Kırşehir) - 1.2
04.10 - Çınarcık açıkları (Yalova) - 2.7
04.04 - Gediz (Kütahya) - 1.1
03.41 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.5
03.38 - Sındırgı (Balıkesir) - 0.9
02.55 - Suruç yakınları (Şanlıurfa) - 2.9
02.43 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.2
02.36 - Simav (Kütahya) - 1.4
02.28 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.4
02.19 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.3
02.13 - Doğanşehir (Malatya) - 1.0
02.13 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.1
02.00 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.0
01.56 - Gölbaşı (Adıyaman) - 1.1
01.55 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.3
01.51 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.8
01.49 - Simav (Kütahya) - 1.2
01.38 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.1
01.25 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.5
01.22 - Sındırgı (Balıkesir) - 2.3
01.21 - Türkoğlu (Kahramanmaraş) - 1.0
01.14 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.0
00.49 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.1
00.46 - Erzincan (merkez) - 1.6
00.39 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.0
00.32 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.0
00.28 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.1
00.24 - Sındırgı (Balıkesir) - 0.9