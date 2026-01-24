Türkiye'den 'İran' hazırlığı: Göç tehdidi ve tampon bölge gündemde

İran'de ekonomik dar boğaz nedeniye başlayan protestolar şiddetlenirken, Suriye'de de hararetli çatışmalar yaşanıyor. Türkiye'nın yanı başında gerilim tırmanırken Dışişleri Bakanlığı, bölgedeki son gelişmeler hakkında milletvekillerini bilgilendirdi.

TBMM Dışişleri Komisyonu üyelerine basına kapalı olarak yapılan sunumda, Türkiye’nin bölge ülkelerine müdahaleye ve bölgedeki istikrarın bozulmasına sıcak bakmadığı vurgusu yapıldı.

'Hazırlıklarımızı yapıyoruz'

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; İran’a yapılacak bir müdahalenin göç dalgasına neden olacağı belirtilen sunumda “Türkiye olarak her türlü duruma göre hazırlıklarımızı, A, B ve C planlarımızı yapıyoruz. Bir göç durumunda gelecek olanların İran tarafında kalmasını sağlayacak tampon bir bölge olması gerektiğini düşünüyoruz” denildi.

Bakanlık yetkilileri, İran’daki protestolarla ilgili rakamları da paylaştı. Buna göre son gösteriler sırasında 4 binin üzerinde can kaybı oldu. 20 bin civarında yaralı olduğu bilgisi verildi.

SDG’nin entegrasyonu ve yargılamalar

Suriye’de son günlerde SDG’nin entegrasyonu kapsamında yaşanan gelişmeler hakkında da bilgi veren Bakanlık, Suriye’deki DEAŞ’lıların vatandaşı oldukları ülkelere gönderilmesinin gündeme geleceğini, ancak bunların nasıl yargılanacaklarının uluslararası hukuk açısından tartışmalı olduğunu ifade etti.

Suriye’nin yeniden imarı konusunda ise Türkiye’nin aktif rol oynayacağı ve bölge ülkelerinin bu konuda devreye gireceği bilgisi verildi.