Macron'un gözlükleri olay oldu: Satışlar patladı, markanın hisseleri uçtu

Macron'un, Dünya Ekonomik Forumu'nda ki stili büyük dikkat çekmiş ve ABD Başkanı Donald Trump'ın da diline dolanmıştı.

Macron'un çok konuşulan gözlüğünün Henry Jullien marka, 659 euroluk 'Pacific S 01 Double Gold' modeli olduğu öğrenilirken, satışlarda patlama yaşandı.

Şirketin hisseleri uçtu

Henry Jullien'in çatı grubu İtalyan şirket iVision Tech'in hisseleri ise bir günde yüzde 28 değer kazanırken, şirketin piyasa değeri de yaklaşık 4,1 milyon dolara yükseldi.

iVision Tech'in CEO'su Stefano Fulchir ise Macron'un gözlükleri 2024'teki G20 Zirvesi sırasında diplomatik hediye olarak aldığını ve daha sonra aynı modelden bir çift daha satın aldığını söyledi.

Sosyal medya kullanıcıları Fransa Cumhurbaşkanını "gösterişçi" olarak nitelendirirken, Fransız basını ise Macron'un gözünde subkonjonktival bir kanama meydana geldiğini iddia etmişti. Macron daha önce hafta katıldığı başka bir etkinlikte de benzer bir güneş gözlüğü takmış ve "Lütfen gözümün çirkin görünümünü mazur görün" demişti.