HURDA TEŞVİKİ SON DURUM: Hurda Teşviki Yasası ne zaman çıkacak?

Araç piyasasında fiyatların yüksek seyretmesiyle birlikte hurda teşviki beklentisi yeniden gündemin üst sıralarına taşındı. Düzenlemenin yasalaşması halinde hem ikinci el hem de sıfır araç tarafında hareketlilik yaşanması bekleniyor. Binlerce kişinin gündemindeki Hurda Teşviki Yasası'nın son durumu nedir?

Hurda Teşviki Yasası son durum nedir?

23 Ocak 2026 Çarşamba günü itibarıyla Hurda Teşvik Yasası hala Meclis'e gelmiş değil. Ocak ayı sona ermeden teklifin Meclis'te görüşülmesi bekleniyor.

Kasım 2024’te sunulan kanun teklifine göre, 25 yaş ve daha üstü araçları geri dönüşüme verenlerin, yerli üretim araçları satın alımında özel tüketim vergisinden muaf tutulması sağlanacak.