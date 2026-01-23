Son dakika: Ekrem İmamoğlu’nun diploma iptali için açtığı dava reddedildi
Son dakika gelişmesi... İstanbul 5. İdare Mahkemesi, Ekrem İmamoğlu’nun sahte olduğu gerekçesiyle iptal edilen lisans diplomasına karşı açtığı davayı oy birliğiyle reddetti.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun avukatları, diplomanın iptaline karşı 6 Mayıs 2025'te İstanbul 5. İdare Mahkemesi'nde dava açtı.
İstanbul Üniversitesince diplomasının iptal edilmesine karşı yürütmenin durdurulması talebiyle açtığı dava reddedildi.