Fatih Ürek sağlık durumu nasıl, iyileşti mi? Fatih Ürek öldü mü?

15 Ekim günü kalp krizi geçiren ve yaklaşık 20 dakika sonra hayata döndürülen Fatih Ürek yaşam mücadelesini sürdürüyor. Şarkıcı hakkında zaman zaman manajeri, avukatı ve hastane açıklamalarda bulunuyor. Peki bugün yeni bir açıklama geldi mi?

Fatih Ürek son durum

Fatih Ürek ile ilgli bugün yeni bir gelişme yaşanmadı. Ürek'in durumu ciddiyetini koruyor.

Şarkıcının avukatı Berrin Ayata geçen gün yaptığı açıklamada "Bilindiği üzere 15 Ekim 2025 tarihinde talihsiz bir şekilde geçirdiği kalp krizi sonrası yoğun bakıma alınan ve tedavisi devam eden Fatih Ürek’in doktorları tarafından tüm yoğun bakım prosedürleri uygulanmaktadır. Süreç, kısmi olarak olumlu devam etmektedir. Bu süreçte Sağlık Bakanlığı, hastane kadrosu ve tüm çalışanlara, manevi destek mesajlarıyla yanında olan dostlarımıza ve sevenlerimize teşekkür ederiz" dedi.