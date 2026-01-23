Fatih Ürek sağlık durumu nasıl, iyileşti mi? Fatih Ürek öldü mü?
Fatih Ürek ile ilgil her gelişme yakından takip ediliyor. Sevenleri şarkıcının sağlık durumunu her gün araştırıyor. Son açıklamaları kaçırmak istemeyen vatandaşlar "Fatih Ürek sağlık durumu nasıl, iyileşti mi" sorusuna cevap arıyor.
15 Ekim günü kalp krizi geçiren ve yaklaşık 20 dakika sonra hayata döndürülen Fatih Ürek yaşam mücadelesini sürdürüyor. Şarkıcı hakkında zaman zaman manajeri, avukatı ve hastane açıklamalarda bulunuyor. Peki bugün yeni bir açıklama geldi mi?
Fatih Ürek son durum
Fatih Ürek ile ilgli bugün yeni bir gelişme yaşanmadı. Ürek'in durumu ciddiyetini koruyor.
Şarkıcının avukatı Berrin Ayata geçen gün yaptığı açıklamada "Bilindiği üzere 15 Ekim 2025 tarihinde talihsiz bir şekilde geçirdiği kalp krizi sonrası yoğun bakıma alınan ve tedavisi devam eden Fatih Ürek’in doktorları tarafından tüm yoğun bakım prosedürleri uygulanmaktadır. Süreç, kısmi olarak olumlu devam etmektedir. Bu süreçte Sağlık Bakanlığı, hastane kadrosu ve tüm çalışanlara, manevi destek mesajlarıyla yanında olan dostlarımıza ve sevenlerimize teşekkür ederiz" dedi.