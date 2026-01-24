son depremler, balıkesir depremi, afad deprem,

Son dakika... Balıkesir peş peşe sallandı! Sındırgı'da 4,1 ve 4,2 büyüklüğünde deprem!
Son dakika... AFAD'ın verilerine göre saat 10:34'te Balıkesir Sındırgı'da 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu depremden yaklaşık 10 saniye sonra Sındırgı 4,2 büyüklüğünde bir depremle daha sallandı. Peş peşe yaşanan sarsıntılar çevre illerde de hissedildi.
Dün gece yarısı Balıkesir'de meydana gelen 5,1'lik depremin ardından, bölgede sismik hareketlilik devam ederken sabah saatlerinde artçılar yine kuvvetlendi.
AFAD'ın verilerine göre saat 10:34'te Sındırgı'da 4,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Bu depremden 10 saniye sonra Sındırgı, 4,2 büyüklüğündeki ikinci bir depremle daha sallandı.
Peş peşe gelen sarsıntılar Balıkesir, Bursa ve Yalova'dan da hissedildi.
Kaynak: HABER MERKEZİ