son depremler, balıkesir depremi, afad deprem,

Dün gece yarısı Balıkesir'de meydana gelen 5,1'lik depremin ardından, bölgede sismik hareketlilik devam ederken sabah saatlerinde artçılar yine kuvvetlendi.

AFAD'ın verilerine göre saat 10:34'te Sındırgı'da 4,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Bu depremden 10 saniye sonra Sındırgı, 4,2 büyüklüğündeki ikinci bir depremle daha sallandı.

Peş peşe gelen sarsıntılar Balıkesir, Bursa ve Yalova'dan da hissedildi.