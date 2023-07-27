Depremde zarar gören tarihi yapıların inşasına başlanıyor

Depremlerde hasar alan yapıların onarılması için başlatılan çalışmalar kapsamında Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne ait 8 hizmet binası, 6 müze, 7 kale olmak üzere toplam 21 yapıdan oluşan serlerin hasarları için ödenek aktarılarak ihale çalışmaları tamamlandı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Vekili Birol İnceciköz ayrıca 4 müze ve 1 kale olmak üzere 5 yapının ihalesinin de devam ettiğini belirtti.

İnceciköz, "Az hasarlı, orta hasarlı, ağır hasarlı ve yıkılmış olarak sınıflandırılan; güçlendirme ve restorasyon/rekonstrüksiyon projeleri, yapılan tespitler ve bilimsel danışma kurulunun öneri ve görüşleri doğrultusunda hazırlanarak ilgili koruma bölge kurulu tarafından uygun bulunan taşınmaz kültür varlıkları; hasar durumları doğrultusunda sağlamlaştırılmakta, onarılmakta ya da rekonstrüktive (yeniden inşa) edilmektedir” bilgisini verdi.

Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, 60 eserin ihalesini gerçekleştirdiklerini ve sözleşmelerini yaptıklarını belirterek, ihalesi biten eserlerin de bilim heyetleri tarafından değerlendirildiğini söyledi. Aksu, “Abdülkadir Ağa Cami, Fatih Paşa Cami ve Türbesi, Arasta Cami, Ulu Cami, Fatikli Cami, Rum Katolik Kilisesi ilk eserlerimizden olacak” dedi.