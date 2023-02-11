Depremden etkilenen balinaların cesetleri sahillere vurdu

Kıbrıs balıkçılık ve deniz araştırmaları dairesi, Cuma günü altı gagalı balinanın ölü bulunduğunu, Perşembe günü ise dört balinanın karaya vurmuş halde bulunduğunu söyledi.

Perşembe günü karaya vuran dört balinanın üçünün denize geri gönderildiği, dördüncüsünün ise öldüğü bildirildi.

Balinaların, deprem veya deniz tatbikatı gibi sismik hareketliliklere yol açan olaylardan etkilendikleri biliniyor.

Deprem Türkiye ve Suriye ile birlikte Ürdün, Irak, İsrail, İran gibi ülkelerde de hissedildi.