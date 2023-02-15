DEPREMLE İLGİLİ SON HABERLER: Antakya'da 228. saatte 3 mucize!

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı sayısı 35 bin 418'e yükseldi. 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden 10 gün sonra enkaz altından yeni mucize haberi geldi.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Oymak Sokak'taki Uğur Apartmanı'nın enkazından bir kadın ve iki çocuk depremin 228. saatinde sağ çıkarıldı.

227. saatte de iyi haber gelmişti

Kahramanmaraş’ta Kalkan Apartmanının enkazından 74 yaşındaki Cemile Kekeç, depremin 10. gününde 227. saatte sağ olarak çıkarılmıştı.

Tutuklamalar sürüyor

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığından alınan bilgiye göre, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremde Osmaniye'de yıkılan ve çok sayıda ölüme neden olan bina ve sitelerde tespit edilen yapım kusurlarına yönelik soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheliden işlemleri tamamlanan 11'i adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 4'ü savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Tutuklama istemiyle nöbetçi hakimliğe çıkarılan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.